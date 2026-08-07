बस में बच्चे हैं, हमें छोड़ दो... अचानक घिर गए 58 यात्री, बाहर भीड़ और अंदर दहशत; फिर धू-धू कर जली बस

जागरण संवाददाता, पटना। छोटी पहाड़ी पर हुए सड़क हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। बस में सवार करीब 58 यात्रियों को हादसे की गंभीरता की जानकारी तक नहीं थी। कुछ यात्री स्लीपर में सो रहे थे तो कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्हें लगा कि बस जाम में फंसी है।

इसी दौरान 40 से 50 लोगों की उग्र भीड़ बस की ओर दौड़ पड़ी और उसे चारों तरफ से घेर लिया। बस में महिलाएं और छोटे बच्चे भी थे। भीड़ का आक्रोश देख यात्रियों में दहशत फैल गई और वे किसी तरह बस से बाहर निकलने लगे।

‘बस में बच्चे हैं, सामान तो निकालने दीजिए’ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भीड़ में कुछ लोग बस में तोड़फोड़ करने लगे और उसे आग लगाने की धमकी देने लगे। अंदर मौजूद यात्री घबराकर भीड़ से उन्हें सुरक्षित बाहर निकलने देने की गुहार लगाने लगे।

यात्रियों ने कहा कि बस में महिलाएं और छोटे बच्चे हैं, उन्हें बाहर निकलने दिया जाए। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि डिक्की में रखा सामान निकालने का मौका दिया जाए। डर के कारण यात्री अपना सामान छोड़कर बस से बाहर निकल गए।

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जान बचाकर निकले यात्री, आंखों के सामने जला सामान यात्रियों के बाहर निकलने के बाद बस में आग लगा दी गई। देखते ही देखते बस धू-धूकर जलने लगी। यात्रियों का सामान बस के अंदर ही छूट गया और कपड़े, जरूरी दस्तावेज समेत अन्य सामान आग की चपेट में आ गया।

बस से बाहर निकले यात्री कुछ दूरी से अपना सामान जलता देखते रहे। औरंगाबाद की सुनैना तथा बिहटा निवासी ओम प्रकाश और उनकी पत्नी आरती समेत अन्य यात्रियों ने पुलिस को बताया कि भीड़ में कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट भी की।

आग लगते ही जीरो माइल पर मची अफरातफरी बस में आग लगने के बाद इलाके में धुआं फैल गया और वाहनों के टायर फटने की आवाज से अफरातफरी मच गई। जीरो माइल के आसपास दुकानदारों और राहगीरों में भी दहशत फैल गई।

रास्ते में खड़ी कार, आटो और बाइक को छोड़कर लोग सुरक्षित स्थान की ओर चले गए। कुछ देर के लिए पूरे इलाके में तनाव और भय का माहौल बना रहा। पुलिस चेक पोस्ट तक पहुंचा भीड़ का आक्रोश भीड़ का आक्रोश बस तक ही सीमित नहीं रहा। कुछ दूरी पर स्थित ट्रैफिक चेक पोस्ट और पुलिस चौकी को भी निशाना बनाया गया। मौके पर मौजूद एएसआइ एनएन सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मियों को अपनी सुरक्षा के लिए वहां से हटना पड़ा।