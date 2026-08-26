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बिहार में नर्सिंग छात्रों का बवाल, लाठीचार्ज के बाद पुलिस को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

By Shubham Kumar Edited By: Piyush Pandey
Updated: Wed, 26 Aug 2026 12:55 AM (IST)

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए।

छात्रों ने पुलिस को दौड़ाकर पीटा। (जागरण)

छात्रों ने पुलिस को दौड़ाकर पीटा। (जागरण)

HighLights

  1. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में छात्रों का हिंसक प्रदर्शन।

  2. परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी को लेकर 600 छात्र उग्र।

  3. पुलिस से झड़प में एसएचओ सहित तीन पुलिसकर्मी घायल।

जागरण संवाददाता, पटना। जक्कनपुर थाना क्षेत्र स्थित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (बीयूएचएस) के बाहर मंगलवार को परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी की आशंका को लेकर छात्रों का विरोध-प्रदर्शन बेकाबू हो गया।

आर्यभट्ट विश्वविद्यालय कैंपस के भीतर ही संचालित इस यूनिवर्सिटी परिसर में जुटे लगभग 600 छात्रों ने क्लास रूम से लेकर ऊपरी मंजिलों तक भारी तोड़फोड़ की।

हंगामा शांत कराने पहुंची पुलिस और उग्र छात्रों के बीच हुई तीखी झड़प में जक्कनपुर थाना के एसएचओ ऋतुराज सिंह, सिपाही जितेंद्र कुमार और सिपाही सुमन कुमारी घायल हो गए।

PATNA PROTEST NEWS

प्रदर्शन करती छात्राएं।

इसके अलावा कुछ छात्रों और यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्डों के साथ भी हाथापाई की खबर है। उपद्रव के दौरान सड़क से गुजर रही राहगीरों की गाड़ियों के शीशे और कैंपस पार्क की ग्रिल भी तोड़ दी गई।

विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे छात्रों ने कहा कि 90 प्रतिशत परीक्षार्थियों को जानबूझकर फेल कर दिया गया है। छात्र अपनी मांगों और नतीजों में सुधार की अर्जी लेकर आए थे, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।

वहीं, जक्कनपुर थानाध्यक्ष ऋतुराज ने बताया कि पुलिस मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने और छात्रों को समझाने की कोशिश कर रही थी।

इसी बीच प्रदर्शन कर रहे छात्र उग्र हो गए और जमकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। हल्का बल प्रयोग के बाद छात्रों ने पुलिस के साथ मारपीट की है।

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कॉलेज में जमकर तोड़फोड़।

भीड़ के आक्रोश को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा। फिलहाल, कैंपस और आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ तनावपूर्ण शांति बनी हुई है।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि यह मामला केवल पटना में नहीं है। इससे महज तीन दिन पहले नालंदा के गौतम इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कालेज और सीवान के शुभवंती इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन में भी छात्रों ने परीक्षा परिणाम में धांधली, क्लास न चलने और अवैध वसूली को लेकर जमकर हंगामा व तोड़फोड़ की थी।

पांच अंकों तक ग्रेस मार्क्स देने और कॉलेजों की जांच की मांग

पैरा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भारत भूषण ने नियमानुसार कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो छात्र 0.5 से लेकर पांच अंकों तक के अंतर से अनुत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें पांच अंक का ग्रेस देकर तुरंत पास किया जाए।

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पुलिस की पीटते छात्र।

उन्होंने विद्यार्थियों को आरटीआई के जरिए उत्तर पुस्तिकाएं मंगवाकर जांचने की सलाह भी दी। भारत भूषण ने आरोप लगाया कि राज्य के कई प्राइवेट कॉलेज छात्रों को दाखिले के समय पास कराने का झूठा सपना दिखाकर मोटी रकम वसूलते हैं। ऐसे संस्थानों की उच्चस्तरीय जांच कराई जानी चाहिए।

इससे पहले गांधी मैदान में बीयूएचएस से जुड़े मेडिकल, पैरामेडिकल, एएनएम और जीएनएम के छात्रों ने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई।

छात्रसंघ अध्यक्ष ने किया समर्थन

पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष शंतनु शेखर ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए कहा कि शैक्षणिक सत्र लगभग तीन साल पीछे चल रहा है।

परीक्षाओं में बेवजह की देरी और बेतहाशा फीस बढ़ोतरी के कारण हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक छात्रों की जायज मांगों का स्थायी समाधान नहीं निकल जाता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।

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पुलिस मौके पर विधि व्यवस्था नियंत्रित करने पहुंची थी। प्रदर्शन कर रहे लोगों को अपनी मांग शांतिपूर्ण तरीके से रखनी चाहिए थी। तोड़फोड़ रोकने के लिए पुलिस ने जब समझाने की कोशिश करने लगो तो पुलिस के साथ ही बदसलूकी करने लगे और फिर उनके साथ मारपीट की गई है। तोड़फोड़ और पुलिस के साथ मारपीट करने वाले लोगों को पहचान कर उनपर कार्रवाई की जाएगी।

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कार्तिकेय शर्मा, एसएसपी, पटना