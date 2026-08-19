BPSC TRE-4 पर छात्रों का फूटा गुस्सा, 'एकल परीक्षा-निगेटिव मार्किंग' के खिलाफ गर्दनीबाग में आर-पार की लड़ाई
पटना के गर्दनीबाग में छात्र-युवा टीआरई-4 शिक्षक भर्ती में एकल परीक्षा और निगेटिव मार्किंग के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय सहायक प्राध्यापक भी 16 दिनों से अनशन पर हैं, जिसमें कुमुद पटेल की हालत गंभीर है।
HighLights
टीआरई-4 में एकल परीक्षा और निगेटिव मार्किंग का विरोध।
गर्दनीबाग में 13 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना जारी।
विश्वविद्यालय सहायक प्राध्यापकों का 16 दिनों से आमरण अनशन।
जागरण संवाददाता, पटना। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर विभिन्न मांगों को लेकर छात्र-युवाओं का आंदोलन जारी है। टीआरई-4 शिक्षक भर्ती में एकल परीक्षा और निगेटिव मार्किंग के विरोध में अभ्यर्थी धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर छात्र नेताओं के दो गुट अलग-अलग स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं।
एकल परीक्षा और निगेटिव मार्किंग हटाने की मांग
धरना में शामिल छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि टीआरई-4 शिक्षक बहाली की घोषणा के बाद एकल परीक्षा और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान जोड़ा गया है। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा को 2026 से जोड़ने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई।
13 से अनिश्चितकालीन धरना, 17 अगस्त से आमरण अनशन
छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह ने टीआरई-4 का विज्ञापन जारी होने का स्वागत किया, लेकिन एकल परीक्षा, डोमिसाइल नीति समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कही।
उन्होंने बताया कि 13 अगस्त से गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। 17 अगस्त को छात्र नेता अमन कुमार यादव आमरण अनशन पर बैठ गए।
बीपीएससी-70 रद्द करने और लंबित बहाली पूरी करने की भी मांग
आंदोलनकारी अभ्यर्थियों की मांगों में टीआरई-4 में एकल परीक्षा और डोमिसाइल नीति से जुड़े मुद्दों के समाधान के साथ बीपीएससी-70 की परीक्षा रद्द करना और बीएसएससी की लंबित बहाली पूरी करना भी शामिल है। छात्रों का कहना है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
विश्वविद्यालय सहायक प्राध्यापकों का भी 16 दिनों से अनशन जारी
गर्दनीबाग में आल पीएचडी होल्डर एंड रिसर्च स्कालर एसोसिएशन आफ बिहार के बैनर तले शोधार्थियों और पीएचडी धारकों का भी आमरण अनशन जारी है।
पिछले 16 दिनों से चल रहे अनशन में कुमुद पटेल की स्थिति गंभीर बताई गई है। बुधवार को स्वास्थ्य कर्मियों ने उनकी जांच की।
पीएचडी, जेआरएफ व एमफिल अभ्यर्थियों को उचित वेटेज की मांग
आंदोलनरत सहायक प्राध्यापकों ने नियुक्ति प्रक्रिया में नीट, पीएचडी, जेआरएफ और एमफिल अभ्यर्थियों को उचित वेटेज देने की मांग की।
इसके साथ अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष करने, गेस्ट फैकल्टी की सेवाओं का 65 वर्ष तक सामंजन और रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की मांग भी उठाई गई।
डोमिसाइल नीति लागू करने और विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक, प्रशासनिक व वित्तीय स्वायत्तता देने की मांग भी शामिल है।
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