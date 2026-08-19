‍BPSC TRE-4 पर छात्रों का फूटा गुस्सा, 'एकल परीक्षा-निगेटिव मार्किंग' के खिलाफ गर्दनीबाग में आर-पार की लड़ाई

जागरण संवाददाता, पटना। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर विभिन्न मांगों को लेकर छात्र-युवाओं का आंदोलन जारी है। टीआरई-4 शिक्षक भर्ती में एकल परीक्षा और निगेटिव मार्किंग के विरोध में अभ्यर्थी धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर छात्र नेताओं के दो गुट अलग-अलग स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं।

एकल परीक्षा और निगेटिव मार्किंग हटाने की मांग धरना में शामिल छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीआरई-4 शिक्षक बहाली की घोषणा के बाद एकल परीक्षा और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान जोड़ा गया है। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा को 2026 से जोड़ने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। 13 से अनिश्चितकालीन धरना, 17 अगस्त से आमरण अनशन छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह ने टीआरई-4 का विज्ञापन जारी होने का स्वागत किया, लेकिन एकल परीक्षा, डोमिसाइल नीति समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कही। उन्होंने बताया कि 13 अगस्त से गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। 17 अगस्त को छात्र नेता अमन कुमार यादव आमरण अनशन पर बैठ गए। बीपीएससी-70 रद्द करने और लंबित बहाली पूरी करने की भी मांग आंदोलनकारी अभ्यर्थियों की मांगों में टीआरई-4 में एकल परीक्षा और डोमिसाइल नीति से जुड़े मुद्दों के समाधान के साथ बीपीएससी-70 की परीक्षा रद्द करना और बीएसएससी की लंबित बहाली पूरी करना भी शामिल है। छात्रों का कहना है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।