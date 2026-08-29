पटना में भीम आर्मी और आजाद समता पार्टी का अधिकार मार्च, बैरिकेडिंग पर चढ़े प्रदर्शनकारी; पुलिस मुस्तैद

ड‍िजि‍टल डेस्‍क, पटना। राजधानी में आजाद समता पार्टी (कांशीराम) और भीम आर्मी की ओर से शनिवार को अधिकार मार्च निकाला जा रहा है।

गांधी मैदान से लोकभवन तक निकलने वाले इस मार्च के लिए सुरक्षा के पुख्‍ता इंतजाम किए गए हैं। गांधी मैदान के पास बैरिकेड‍िंग की गई है।

इस बीच प्रदर्शनकारी बैरिकेड‍िंग पर चढ़ गए। पुलिस उन्‍हें रोकने का प्रयास करती रही। प्रदर्शनकारी गांधी मैदान के गेट नंबर 10 के पास जमा हुए और मार्च निकालने का प्रयास किया।

अलग-अलग मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन

70वीं BPSC परीक्षा की न्यायिक जांच कराने, BPSC चेयरमैन पर सख्त कार्रवाई, बिहार की सभी सरकारी भर्तियों में 85 प्रतिशत डोमिसाइल नीति लागू करने समेत अन्‍य मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है।