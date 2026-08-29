पटना में भीम आर्मी और आजाद समता पार्टी का अधिकार मार्च, बैरिकेडिंग पर चढ़े प्रदर्शनकारी; पुलिस मुस्तैद
पटना में भीम आर्मी और आजाद समता पार्टी ने 70वीं BPSC परीक्षा की न्यायिक जांच और 85% डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर अधिकार मार्च निकाला।
HighLights
भीम आर्मी और आजाद समता पार्टी का अधिकार मार्च।
70वीं BPSC परीक्षा की न्यायिक जांच की मांग।
बिहार में 85% डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग।
डिजिटल डेस्क, पटना। राजधानी में आजाद समता पार्टी (कांशीराम) और भीम आर्मी की ओर से शनिवार को अधिकार मार्च निकाला जा रहा है।
गांधी मैदान से लोकभवन तक निकलने वाले इस मार्च के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गांधी मैदान के पास बैरिकेडिंग की गई है।
इस बीच प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास करती रही। प्रदर्शनकारी गांधी मैदान के गेट नंबर 10 के पास जमा हुए और मार्च निकालने का प्रयास किया।
अलग-अलग मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन
70वीं BPSC परीक्षा की न्यायिक जांच कराने, BPSC चेयरमैन पर सख्त कार्रवाई, बिहार की सभी सरकारी भर्तियों में 85 प्रतिशत डोमिसाइल नीति लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है।
प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी में सीएम आवास, लोकभवन, आयकर चौराहा, डाकबंगला चौराहा समेत अन्य जगहों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
(प्रदर्शनकारियों को रोकती पुलिस।)
प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद के नेतृत्व में निकल रहे अधिकार मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए।
जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंंग कर मुस्तैद पुलिस उनसे लौटने की अपील कर रही है। तीन लेयर में गांधी मैदान के पास सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।