Raksha Bandhan 2026: कोई भाई जेल में तो कोई बहन, पटना में बेउर जेल के बाहर दिखा भावुक कर देने वाला नजारा

जागरण संवाददाता, पटना। रक्षाबंधन का त्योहार पूरे बिहार में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाई-बहन के स्नेह और विश्वास के इस पर्व पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं।

वहीं, कई भाई भी अपनी बहनों से राखी बंधवाने उनके घर पहुंच रहे हैं। इस बीच पटना के बेउर सेंट्रल जेल के बाहर भी रक्षाबंधन पर भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला।

जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में बहनें बेउर जेल पहुंचीं। कुछ भाई भी अपनी जेल में बंद बहनों से मिलने के लिए पहुंचे।

जेल के गेट के बाहर भाई-बहनों ने एक-दूसरे को राखी बांधी और अपने प्रियजनों की सलामती की कामना की।

भाई को देखकर छलकी बहनों की आंखें

कई बहनों के लिए यह रक्षाबंधन भावनाओं से भरा रहा। लंबे समय बाद या कठिन परिस्थितियों के बीच भाई को सामने देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हुए उनके जल्द घर लौटने की कामना की।

भाइयों के लिए भी यह पल भावुक करने वाला था। जेल के बाहर बहनों को देखकर कई भाई भावुक नजर आए। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने एक-दूसरे का हाल जाना और मुश्किल समय में साथ खड़े रहने का भरोसा दिया।

मानवाधिकार कार्यकर्ता ने उठाए सवाल इधर, मानवाधिकार कार्यकर्ता और बंदी आंदोलन के संयोजक संतोष उपाध्याय ने जेल प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राखी बांधने के लिए बेउर जेल पहुंची बहनों को धूप में खड़े रहने को मजबूर होना पड़ा।