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Raksha Bandhan 2026: कोई भाई जेल में तो कोई बहन, पटना में बेउर जेल के बाहर दिखा भावुक कर देने वाला नजारा

By Shubham KumarEdited By: vyas Chandra
Updated: Fri, 28 Aug 2026 03:27 PM (IST)

पटना की बेउर सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन पर भाई-बहनों का भावुक मिलन हुआ, जहां बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने ...और पढ़ें

बेउर जेल में बंद बहनों से राखी बंधवाते भाई। सौ-जेल प्रशासन

बेउर जेल में बंद बहनों से राखी बंधवाते भाई। सौ-जेल प्रशासन

HighLights

  1. बेउर जेल में रक्षाबंधन पर भाई-बहनों का भावुक मिलन।

  2. बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी, नम हुईं आंखें।

  3. मानवाधिकार कार्यकर्ता ने जेल प्रशासन की व्यवस्था पर उठाए सवाल।

जागरण संवाददाता, पटना। रक्षाबंधन का त्योहार पूरे बिहार में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाई-बहन के स्नेह और विश्वास के इस पर्व पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं।

वहीं, कई भाई भी अपनी बहनों से राखी बंधवाने उनके घर पहुंच रहे हैं। इस बीच पटना के बेउर सेंट्रल जेल के बाहर भी रक्षाबंधन पर भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला।

जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में बहनें बेउर जेल पहुंचीं। कुछ भाई भी अपनी जेल में बंद बहनों से मिलने के लिए पहुंचे।

जेल के गेट के बाहर भाई-बहनों ने एक-दूसरे को राखी बांधी और अपने प्रियजनों की सलामती की कामना की।

भाई को देखकर छलकी बहनों की आंखें

कई बहनों के लिए यह रक्षाबंधन भावनाओं से भरा रहा। लंबे समय बाद या कठिन परिस्थितियों के बीच भाई को सामने देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हुए उनके जल्द घर लौटने की कामना की।

भाइयों के लिए भी यह पल भावुक करने वाला था। जेल के बाहर बहनों को देखकर कई भाई भावुक नजर आए। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने एक-दूसरे का हाल जाना और मुश्किल समय में साथ खड़े रहने का भरोसा दिया।

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मानवाधिकार कार्यकर्ता ने उठाए सवाल

इधर, मानवाधिकार कार्यकर्ता और बंदी आंदोलन के संयोजक संतोष उपाध्याय ने जेल प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राखी बांधने के लिए बेउर जेल पहुंची बहनों को धूप में खड़े रहने को मजबूर होना पड़ा।

उन्होंने इसे जेल प्रशासन की संवेदनहीनता बताते हुए चिंता जताई। संतोष उपाध्याय ने कहा कि रक्षाबंधन केवल धार्मिक या सामाजिक रस्म नहीं, बल्कि भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और पारिवारिक रिश्तों का प्रतीक है।

'बंदी होने से पारिवारिक रिश्ते खत्म नहीं होते'

संतोष उपाध्याय ने कहा कि किसी व्यक्ति के जेल में बंद होने से उसके पारिवारिक और मानवीय रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। किसी अपराध के आरोप या सजा के बावजूद बंदी भी एक इंसान है और उसके परिवार के लोगों को उससे मानवीय संबंध बनाए रखने का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि ऐसे अवसरों पर जेल प्रशासन को परिवारों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए बेहतर और मानवीय व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि बंदियों और उनके परिजनों के बीच रिश्तों की डोर बनी रहे।

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