पटना में शराब पीने के बाद 4 की मौत मामले में नया ट्विस्ट, महिला पुलिस से बोली- सबूत लाओ वरना केस करूंगी

संवाद सहयोगी, बाढ़ (पटना)। बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढ़ना गांव (सैदपुर टोला) में 30 अगस्त को शराब पार्टी के दौरान 4 युवकों की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस के खुलासे ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है।

पुलिस द्वारा इस खौफनाक हत्याकांड को 'प्रेम प्रसंग' का रूप दिए जाने पर मृतक के स्‍वजनऔर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आ गया, जब वह महिला खुद कैमरे के सामने आ गई, जिसे पुलिस की थ्योरी में कथित प्रेम संबंध से जोड़ा जा रहा है।

महिला पहुंची बाढ़ थाना, पुलिस से मांगा सबूत

बुधवार को यह महिला बेखौफ होकर बाढ़ थाना पहुंच गई और पुलिस के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए सीधे साक्ष्य की मांग कर दी।

महिला ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस के पास इस कथित प्रेम प्रसंग का कोई ठोस प्रमाण या आधार नहीं है, तो वह बिना सबूत एक सभ्य महिला को बदनाम करने के आरोप में संबंधित पुलिस अफसरों पर मानहानि का मुकदमा करेगी।

पिता का आरोप- 'शराब के मामले को दबाने की हो रही साजिश इस खुलासे से ग्रामवासी बेहद नाराज हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि पुलिस जहरीली शराब से हुई इन मौतों की असलियत को छिपाने की कोशिश कर रही है।