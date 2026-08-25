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बांकीपुर की सूरत बदलने की तैयारी, 11 मोहल्लों में नई सड़कों और नालों के निर्माण का रास्ता साफ

By Manish Kumar Edited By: Rajat Mourya
Updated: Tue, 25 Aug 2026 06:09 PM (IST)

पटना नगर निगम ने बांकीपुर अंचल में 11 नाला और पीसीसी सड़क निर्माण योजनाओं को मंजूरी दी है, जिन पर कुल 2.47 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन परियोजनाओं का लक्ष्य तीन माह में जलजमाव की समस्या दूर करना और आवागमन को सुगम बनाना है।

बांकीपुर में 2.47 करोड़ की लागत से 11 नाला और सड़क परियोजनाओं को मिली हरी झंडी (AI Generated Image)

बांकीपुर में 2.47 करोड़ की लागत से 11 नाला और सड़क परियोजनाओं को मिली हरी झंडी (AI Generated Image)

HighLights

  1. बांकीपुर में 11 नाला-सड़क योजनाओं को मिली मंजूरी।

  2. परियोजनाओं पर कुल 2.47 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

  3. तीन माह में जलजमाव, आवागमन समस्या होगी दूर।

जागरण संवाददाता, पटना। नगर निगम ने बांकीपुर अंचल में 11 नाला और पीसीसी सड़क निर्माण योजनाओं को हरी झंडी दे दी है। इन योजनाओं पर कुल 2.47 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सभी कार्यों को तीन माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

नाला बनने से संबंधित इलाकों में जलजमाव की समस्या दूर होगी, जबकि पीसीसी सड़क बनने से लोगों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी। बांकीपुर के कार्यपालक अभियंता को तय समय में गुणवत्तापूर्ण काम कराने की जिम्मेदारी दी गई है।

21.92 लाख रुपये से वार्ड 40 में नाजिया मेडिकल से राजा बनिया के घर के मोड़ तक, 27.67 लाख से वार्ड 40 में बैंक कॉलोनी से बर्फ फैक्ट्री तक, 30.62 लाख से वार्ड 41 में मुंशी यादव गली में मखनिया कुआं से खजांची रोड तक और गली नंबर-एक में मखनिया कुआं से महेश के मकान तक, 15.72 लाख से वार्ड 42 में काजीपुर में जगदीश प्रसाद की गली में भूगर्भ नाला व पीसीसी सड़क का निर्माण होगा।

इसी प्रकार 20.39 लाख से वार्ड 43 में राजेंद्र नगर रोड नंबर-3 में स्वरूप हाउस से किरण कुंज तक, 17.15 लाख से वार्ड 47 में संदलपुर वैष्णवी कॉलोनी चमारटोली में जगरनाथ सहनी से मुन्ना मेहता के मकान होते हुए विनय चौबे के मकान तक, 28.68 लाख से वार्ड 47 में अमरनाथ तपोवन कॉलोनी में गणेश प्रसाद शर्मा, अमीन साहेब से नवल सिंह के मकान तक आरसीसी नाला व पीसीसी सड़क बनेगी।

वहीं, 16.29 लाख से वार्ड 49 में शिवपुर टिकिया टोली में जगरनाथ के मकान से दशरथ मिस्त्री तक, 25.87 लाख से वार्ड 49 में शिव दुर्गालय लेन में अशोक राजपथ से अजय शर्मा के मकान तक, 23.10 लाख से वार्ड 50 में अमन कॉलोनी में कारी साहब, अफजल हसन के घर से अरमान साहब के घर तक भूगर्भ नाला व पीसीसी सड़क, जबकि 20.10 लाख से वार्ड 51 में न्यू अंबेडकर कॉलोनी में आफताब फर्नीचर से एदारा शरिया तक पीसीसी सड़क का निर्माण होगा। योजनाओं के लिए निविदा जारी कर दी गई है। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।