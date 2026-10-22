एक पिकअप पर सवार थे 25 मजदूर, पटना के बख्तियारपुर में पलटी गाड़ी; एक की मौत, एक दर्जन घायल

संवाद सूत्र, बख्तियारपुर। पटना-बख्‍त‍ियारपुर फोरलेन पर गुरुवार सुबह हादसा हो गया। पिकअप पलटने से एक दर्जन सवार जख्‍मी हो गए। एक की मौत हो गई।

घटना बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर की है। इनमें से आधा दर्जन घायलों को स्‍थानीय अस्‍पताल में उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया।

मृतक की पहचान 52 वर्षीय मल्‍ल‍िक राम उर्फ मल्‍लू के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया।

एक पिकअप पर सवार थे 25 मजदूर

बताया गया कि सभी लोग मोकामा के कन्‍हाईपुर और मेकरा से दन‍ियावां के रास्‍ते नालंदा के इस्‍लामपुर मजदूरी करने जा रहे थे।

दुर्गापूजा समाप्‍त होने के बाद ठेकेदार इन सबको लेकर रेलवे का कोई काम कराने ले जा रहा था। हद तो यह क‍ि एक पिकअप पर करीब 25 लाेग सवार थे।

घटनास्‍थल पर की एक की गई जान

तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर ड‍िवाइडर से टकराकर पलट गया। इससे चीखपुकार मच गई। आसपास के लोग दौड़े। घटना स्‍थल पर ही मल्‍ल‍िक राम ने दम तोड़ दिया। करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए।