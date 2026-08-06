पटना अटल पथ पर तेज रफ्तार कार का कहर, ऑटो को रौंदा; दुबई जा रहे तीन यात्रियों समेत पांच घायल

जागरण संवाददाता, पटना। अटल पथ पर गुरुवार देर शाम तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने पहले डिवाइडर में जोरदार टक्कर मारी और फिर सड़क किनारे खड़े ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में ऑटो चालक समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया।

दुबई की फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे यात्री घायलों में सिवान निवासी खुर्शीद आलम, गोपालगंज के अरमान और उनके साथी राजा शामिल हैं। तीनों पटना एयरपोर्ट से दुबई जाने के लिए निकले थे। हादसे में खुर्शीद का पैर टूट गया, जबकि अरमान और राजा को भी गंभीर चोटें आई हैं।