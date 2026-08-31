5वें दोस्त को भी आया था बुलावा, ऑनलाइन पेमेंट से खुलेगा राज; पटना में शराब पीने से 4 युवाओं की मौत का मामला

जागरण संवाददाता, बाढ़। बेढ़ना गांव में चार युवकों की मौत के मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना के समय इन चारों ने अपने एक पांचवें साथी को भी बुलावा भेजा था।

हालांकि, किसी कारणवश वह समय पर वहां नहीं पहुंच सका। कुछ ही देर में चारों की तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते चारों ने दम तोड़ दिया।

वहीं, स्वजन ने पुलिस को बताया कि शराब मंगवाने के लिए चारों में से किसी एक ने ऑनलाइन पेमेंट की थी, जिससे शराब देने वाले के बारे में जानकारी मिल सकती है। पुलिस उस पांचवें साथी और ऑनलाइन पेमेंट लेने वाले युवक की तलाश में जुट गई है।