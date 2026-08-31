5वें दोस्त को भी आया था बुलावा, ऑनलाइन पेमेंट से खुलेगा राज; पटना में शराब पीने से 4 युवाओं की मौत का मामला
बाढ़ के बेढ़ना गांव में संदिग्ध शराब पीने से चार युवकों की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। ...और पढ़ें
HighLights
बेढ़ना गांव में चार युवकों की संदिग्ध मौत।
पांचवें दोस्त को भी बुलाया गया था घटना पर।
ऑनलाइन पेमेंट से शराब विक्रेता की तलाश जारी।
जागरण संवाददाता, बाढ़। बेढ़ना गांव में चार युवकों की मौत के मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना के समय इन चारों ने अपने एक पांचवें साथी को भी बुलावा भेजा था।
हालांकि, किसी कारणवश वह समय पर वहां नहीं पहुंच सका। कुछ ही देर में चारों की तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते चारों ने दम तोड़ दिया।
वहीं, स्वजन ने पुलिस को बताया कि शराब मंगवाने के लिए चारों में से किसी एक ने ऑनलाइन पेमेंट की थी, जिससे शराब देने वाले के बारे में जानकारी मिल सकती है। पुलिस उस पांचवें साथी और ऑनलाइन पेमेंट लेने वाले युवक की तलाश में जुट गई है।
इस दुखद घटना के बाद से पूरे बेढ़ना गांव में मातम और गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव के कई घरों में चूल्हा तक नहीं जल सका है।
मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवारों का भरण-पोषण करने वाले इन युवकों की अचानक मौत से परिजनों के सामने अब रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। चारों एनटीपीसी में एक साथ काम करते थे।
28 अगस्त को हुआ था नए ओपी का उद्घाटन
घटना को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि बीते 28 अगस्त को ही बेढ़ना फोरलेन पर ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार ने नए ओपी का उद्घाटन किया था।
पुलिस थाने की मौजूदगी के बावजूद इलाके में संदिग्ध पदार्थों की बेरोकटोक उपलब्धता को लेकर स्थानीय नागरिक पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं।
पुलिस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। हर एक बिंदु पर जांच की जा रही है। इसमें जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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