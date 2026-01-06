कोहरे से पटना एयरपोर्ट पर उड़ान परिचालन प्रभावित, दो फ्लाइट रद, 13 देर से पहुंचीं

Language
    By Vidya Sagar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:53 PM (IST)

    पटना एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। इंडिगो की दिल्ली-पटना-दिल्ली सेक्टर की दो उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 13 अन्य उड़ाने ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। ठंड और घने कोहरे के कारण पटना एयरपोर्ट पर हवाई यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है। मंगलवार को कोहरे की वजह से इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली–पटना–दिल्ली सेक्टर की दो उड़ानें 6ई-2425 और 6ई-5007 रद कर दी गईं।

    इसके अलावा पटना आने और यहां से विभिन्न शहरों के लिए रवाना होने वाली 13 उड़ानें निर्धारित समय से करीब 30 मिनट से लेकर डेढ़ घंटे तक विलंब से संचालित हुईं। उड़ानें रद होने और देर से चलने के कारण यात्रियों को खासा परेशान होना पड़ा। कई यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर इंतजार करते नजर आए।

    उड़ान रद होने की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल भी बन गया। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार खराब मौसम और पहले की उड़ानों में हुई देरी का असर मंगलवार के उड़ान परिचालन पर पड़ा, जिससे शेड्यूल गड़बड़ा गया। प्रशासन ने बताया कि उड़ानें परिचालन कारणों से रद की गईं।

    वहीं, संबंधित एयरलाइन की ओर से प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान की सुविधा या टिकट राशि वापसी के लिए संपर्क करने की सलाह दी गई। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वर्तमान मौसम को देखते हुए यात्रा से पहले अपनी उड़ान की स्थिति एयरलाइन से अवश्य जांच लें, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।

