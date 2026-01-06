कोहरे से पटना एयरपोर्ट पर उड़ान परिचालन प्रभावित, दो फ्लाइट रद, 13 देर से पहुंचीं

जागरण संवाददाता, पटना। ठंड और घने कोहरे के कारण पटना एयरपोर्ट पर हवाई यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है। मंगलवार को कोहरे की वजह से इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली–पटना–दिल्ली सेक्टर की दो उड़ानें 6ई-2425 और 6ई-5007 रद कर दी गईं।

इसके अलावा पटना आने और यहां से विभिन्न शहरों के लिए रवाना होने वाली 13 उड़ानें निर्धारित समय से करीब 30 मिनट से लेकर डेढ़ घंटे तक विलंब से संचालित हुईं। उड़ानें रद होने और देर से चलने के कारण यात्रियों को खासा परेशान होना पड़ा। कई यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर इंतजार करते नजर आए।

उड़ान रद होने की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल भी बन गया। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार खराब मौसम और पहले की उड़ानों में हुई देरी का असर मंगलवार के उड़ान परिचालन पर पड़ा, जिससे शेड्यूल गड़बड़ा गया। प्रशासन ने बताया कि उड़ानें परिचालन कारणों से रद की गईं।