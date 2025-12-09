पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो संकट गहराया... एक दिन में 24 फ्लाइटें ठप, यात्रियों की यात्रा योजनाएं अस्त-व्यस्त

जागरण संवाददाता, पटना। पटना एयरपोर्ट पर सोमवार का दिन यात्रियों के लिए बेहद परेशानी भरा रहा। इंडिगो की एक–दो नहीं, बल्कि कुल 24 उड़ानों को अचानक रद्द कर दिया गया। पिछले कई दिनों से जारी फ्लाइट कैंसिलेशन की समस्या सोमवार को चरम पर पहुंच गई और इसका सीधा असर हजारों यात्रियों पर पड़ा। यह स्थिति केवल स्थानीय ऑपरेशनल बाधा नहीं, बल्कि विमानन सिस्टम की एक बड़ी अव्यवस्था की ओर भी इशारा करती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंडिगो ने फिर वही पुराना कारण 'ऑपरेशनल इश्यू' बताकर कैंसिलेशन की पुष्टि तो कर दी, लेकिन यात्रियों को इससे होने वाली भारी परेशानी का कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। सबसे ज्यादा प्रभावित हैदराबाद (8 उड़ानें) और दिल्ली (6 उड़ानें) रूट रहे, जो रोजाना हजारों यात्रियों का बड़ा मूवमेंट देखते हैं।

आज रद्द की गई 24 उड़ानों में 10 इनबाउंड और 14 आउटबाउंड शामिल थीं। दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता से आने-जाने वाली इन उड़ानों पर निर्भर लोग सुबह से काउंटरों पर लाइन में लगे रहे। कई यात्रियों ने 3–4 घंटे तक इंतजार के बाद कैंसिलेशन की जानकारी मिलने पर नाराजगी जताई। आज प्रभावित हुईं उड़ानें: पटना आने–जाने वाली कुल 24 फ्लाइटें ठप दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता से पटना आने वाली कुल दस फ्लाइटें पूरे दिन रद्द रहीं। इनमें दिल्ली रूट से तीन उड़ानें और हैदराबाद से चार उड़ानें सबसे ज्यादा प्रभावित हुईं। रद्द उड़ानों में इंडिगो की ये सेवाएँ शामिल रहीं—

दिल्ली से पटना : 6E 6387, 6E 6643, 6E 6549

: 6E 6387, 6E 6643, 6E 6549 कोलकाता से पटना : 6E 713

: 6E 713 हैदराबाद से पटना : 6E 6382, 6E 6223, 6E 915, 6E 6334

: 6E 6382, 6E 6223, 6E 915, 6E 6334 बेंगलुरु से पटना : 6E 6451, 6E 6256 इन सभी उड़ानों को सुबह से ही ‘कैंसिल्ड’ बोर्ड पर डाल दिया गया, जिससे जमा यात्रियों में भारी नाराजगी देखी गई।

जाने वाली (Departures) — 14 उड़ानें रद्द पटना एयरपोर्ट से दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता के लिए उड़ने वाली चौदह सेवाएँ भी आज संचालित नहीं हो सकीं। सबसे अधिक असर हैदराबाद और दिल्ली रूट पर दिखा। रद्द उड़ानों के नाम इस प्रकार हैं—

पटना से दिल्ली : 6E 2163, 6E 6644, 6E 6550

: 6E 2163, 6E 6644, 6E 6550 पटना से कोलकाता : 6E 663

: 6E 663 पटना से हैदराबाद : 6E 6042, 6E 6127, 6E 6683, 6E 6335

: 6E 6042, 6E 6127, 6E 6683, 6E 6335 पटना से बेंगलुरु : 6E 6452, 6E 6257 बाकी उड़ानों की स्थिति दिनभर ‘अनिश्चित’ बताई जाती रही, जिससे यात्रियों की काउंटर पर लंबी कतार लगती रही।

इंटरनेशनल यात्रियों को भारी नुकसान सबसे अधिक दिक्कत उन यात्रियों को हुई जिनकी दिल्ली या हैदराबाद से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें थीं। अचानक कैंसिलेशन के कारण कई लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों, कामकाजी लोगों और मेडिकल मरीजों को भारी मानसिक दबाव झेलना पड़ा।

होटल और दूसरे टिकटों पर अतिरिक्त खर्च दूसरी एयरलाइंस में तत्काल टिकट दोगुनी–तिगुनी कीमत पर मिल रहे हैं। सरकार द्वारा हवाई किराया नियंत्रित करने के निर्देश जारी किए जाने के बावजूद कीमतों में कोई खास राहत नहीं दिखाई दे रही है। कई परिवारों ने होटलों का खर्च उठाया, क्योंकि अगली उड़ानें अगले दिन या उससे भी आगे की उपलब्ध थीं।

एयरपोर्ट पर सुबह से अफरातफरी का माहौल पटना एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल पर सुबह 6 बजे से ही लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। बुजुर्ग और महिलाएँ घंटों इंतजार में परेशान रहीं। कई लोग तो इस उम्मीद में बैठे रहे कि शायद उड़ान पुनः बहाल हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ।

इंडिगो का बयान—'ऑपरेशनल कारण', पर क्या है असली वजह? इंडिगो ने एक संक्षिप्त नोट जारी कर कहा कि 'ऑपरेशनल कारणों से उड़ानें रद्द की गई हैं' और यात्रियों को रिफंड, री–बुकिंग या क्रेडिट शेल की सुविधा दी जा रही है।