पटना में 90 फीट के रावण की आंखों से बरसेंगे अंगारे, 85 फीट का मेघनाद और 80 फीट के कुंभकर्ण के पुतले भी होंगे राख

डिजिटल डेस्क, पटना। विजयादशमी के मौके पर पटना के गांधी मैदान में इस बार रावण दहन का नजारा खास होने वाला है। यहां 90 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। वहीं, मेघनाद का 85 फीट और कुंभकर्ण का 80 फीट ऊंचा पुतला भी आकर्षण का केंद्र रहेगा।

दहन के दौरान रावण की आंखों से अंगारे, मुंह से शोले और कानों व कंधों से रंगीन धुआं निकलने का दृश्य दर्शकों को रोमांचित करेगा। रावण दहन में दिखेगा आतिशबाजी का अनोखा नजारा इस बार गांधी मैदान में विशाल पुतलों के साथ विशेष आतिशबाजी की तैयारी की गई है। रावण के पुतले को इस तरह तैयार किया गया है कि दहन के दौरान उसकी आंखों से अंगारे और मुंह से शोले निकलते दिखाई देंगे।

कानों और कंधों से रंगीन धुआं निकलने से कार्यक्रम का आकर्षण और बढ़ेगा। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। शाम चार बजे से शुरू होगा मुख्य कार्यक्रम गांधी मैदान में दर्शकों का पहुंचना शुरू हो चुका है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्य आयोजन शाम चार बजे से शुरू होकर शाम 5:45 बजे तक चलेगा। विजयादशमी के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। आयोजन को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने प्रवेश और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की है। गांधी मैदान में प्रवेश के लिए अलग-अलग गेट निर्धारित कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों और दर्शकों की सुविधा के लिए गांधी मैदान के विभिन्न प्रवेश द्वारों की जिम्मेदारी तय की गई है। गेट नंबर 1: मुख्य अतिथियों का प्रवेश।

गेट नंबर 4: वीआईपी अतिथियों का प्रवेश।

गेट नंबर 12: वीवीआईपी और मीडिया कर्मियों का प्रवेश।

गेट नंबर 13: दशहरा कमेटी के सदस्यों का प्रवेश।

अन्य निर्धारित गेट: आम दर्शकों के प्रवेश के लिए। महिला दीर्घाएं: महिलाओं की सुविधा के लिए मैदान में दो अलग दीर्घाएं बनाई गई हैं।

मुख्यमंत्री और राज्यपाल के आगमन को लेकर सुरक्षा कड़ी विजयादशमी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और राज्यपाल समेत विशिष्ट अतिथियों के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड ने गांधी मैदान में जांच अभियान चलाया है। पुलिस और प्रशासन की टीमें कार्यक्रम के दौरान भीड़ की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगी। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्कता बरती जा रही है।