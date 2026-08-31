'PM मोदी से मिलना है... तब तक नहीं हटूंगा!' 6 साल के बच्चे का पटना में धरना, बोला- पुलिस ने मां-बाप को क्यों पीटा?

डिजिटल डेस्क, पटना। पटना में 6 साल का बच्चा धरने पर बैठा है। हाथ में इंसाफ की मांग और जुबान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की जिद... बच्चे का आरोप है कि 25 अगस्त के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उसके माता-पिता के साथ मारपीट की और उसे उनसे करीब 8 घंटे तक अलग रखा। अब बच्चा सीधे पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग कर रहा है।

6 साल की उम्र में धरना... ‘मां-बाप को इंसाफ मिलने तक नहीं हटूंगा’ बिहार की राजधानी पटना में एक छह वर्षीय बच्चे का धरना चर्चा का विषय बन गया है। बच्चा गर्दनीबाग इलाके में अपने माता-पिता के साथ कथित पुलिस ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। उसकी मांग है कि पूरे मामले की जांच हो और उसके माता-पिता को इंसाफ मिले।

बच्चे का कहना है कि 25 अगस्त को BPSC अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान उसे पुलिस ने हिरासत में लिया था। उसका आरोप है कि उस दौरान उसके माता-पिता के साथ मारपीट की गई और उसे उनसे करीब आठ घंटे तक अलग रखा गया।

‘जब मेरे मां-बाप अपराधी नहीं हैं तो उन्हें क्यों पीटा?’ धरने पर बैठे बच्चे ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। उसका कहना है कि उसके माता-पिता कोई अपराधी नहीं हैं, फिर उनके साथ कथित तौर पर मारपीट क्यों की गई?

दरअसल, 25 अगस्त को BPSC अभ्यर्थियों के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास का घेराव करना चाहते थे। उनकी मांगों में TRE-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा को एक चरण में कराने की मांग भी शामिल थी।

पुलिस की सफाई भी सामने आई, ‘बच्चे की सुरक्षा के लिए थाने में रखा’ हालांकि, पुलिस का पक्ष बच्चे के आरोपों से अलग है। पुलिस के मुताबिक बच्चे को उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ समय के लिए थाने में रखा गया था और बाद में उसकी मां को सौंप दिया गया।

अधिकारियों ने बच्चे के माता-पिता को यह सलाह भी दी कि जब किसी इलाके में प्रदर्शन या तनाव की स्थिति हो, तो बच्चे को वहां नहीं लाना चाहिए। बच्चे के पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जबकि उसकी मां घरेलू सहायक का काम करती हैं।

अब PM मोदी से मिलने की जिद, बोला- मेरी बात भी सुनें बच्चे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की मांग की है। उसका कहना है कि प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान रोड शो करते हैं और लोगों से मिलते हैं, इसलिए अब उन्हें उसकी शिकायत भी सुननी चाहिए।