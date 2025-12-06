Language
    Patna: 101 करोड़ से बनने लगी गायघाट से दीदारगंज तक 4 लेन सड़क, कैसे होगा अशोक राजपथ का होगा बेहतर विकल्‍प!

    By Ahmed Raza Hasmi Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:15 PM (IST)

    पटना में गायघाट से दीदारगंज तक 101 करोड़ रुपये की लागत से चार लेन सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। यह सड़क अशोक राजपथ के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगी ...और पढ़ें

    Hero Image

    गंगा किनारे गायघाट से दीदारगंज के बीच फोरलेन सड़क का हो रहा निर्माण। जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। Four Lane Road: गायघाट से दीदारगंज के बीच गंगा किनारे फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। लगभग 101 करोड़ रुपए से जेपी गंगा पथ के समानांतर बनने वाली यह सड़क भीषण जाम की समस्या से ग्रसित अशोक राजपथ का बेहतर विकल्प बन जाएगी।

    7.80 किलोमीटर लंबी और 21 मीटर चौड़ी इस सड़क से मोहल्लों की सभी संपर्क सड़कें जुड़ जाएंगी। पटना सिटी के विभिन्न इलाकों में लोगों के लिए आना-जाना आसान हो जाएगा। सिटी की मंडियों में व्यापार को भी रफ्तार मिल जाएगी।

    भद्रघाट के समीप सड़क निर्माण कार्य में लगे कर्मियों ने बताया कि खाजेकलां और उससे आगे केशव राय घाट तक सड़क के चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। सड़क किनारे के स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण को हटाया जा चुका है।

    तीन किलोमीटर बनेगी नई सड़क 

    सड़क निर्माण में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। कर्मियों ने बताया कि दमराही घाट से दीदारगंज के बीच लगभग तीन किलोमीटर नई फोरलेन सड़क का निर्माण होगा। गायघाट से लेकर कंगन घाट होते हुए दमराही घाट तक दो लेन की सड़क बनी हुई है।

    सड़क के दोनों ओर पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ बनेगा। रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होने के साथ ही जगह-जगह सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाएगा।

    मोहल्लों की सभी संपर्क पथों से जुड़ जाएगी नयी सड़क, ग्रीन बेल्ट बनेगा

    अशोक राजपथ और जेपी गंगा पथ के बाद पटना सिटी के लिए बन रही तीसरी चौड़ी सड़क से जनजीवन को गति मिलेगी। मरीजों के लिए अस्पताल, व्यापारियों के लिए मंडी और आम लोगों के लिए इस रास्ते पटना सिटी के विभिन्न इलाकों में पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा।