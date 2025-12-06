जागरण संवाददाता, पटना सिटी। Four Lane Road: गायघाट से दीदारगंज के बीच गंगा किनारे फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। लगभग 101 करोड़ रुपए से जेपी गंगा पथ के समानांतर बनने वाली यह सड़क भीषण जाम की समस्या से ग्रसित अशोक राजपथ का बेहतर विकल्प बन जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

7.80 किलोमीटर लंबी और 21 मीटर चौड़ी इस सड़क से मोहल्लों की सभी संपर्क सड़कें जुड़ जाएंगी। पटना सिटी के विभिन्न इलाकों में लोगों के लिए आना-जाना आसान हो जाएगा। सिटी की मंडियों में व्यापार को भी रफ्तार मिल जाएगी।

भद्रघाट के समीप सड़क निर्माण कार्य में लगे कर्मियों ने बताया कि खाजेकलां और उससे आगे केशव राय घाट तक सड़क के चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। सड़क किनारे के स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण को हटाया जा चुका है।

तीन किलोमीटर बनेगी नई सड़क सड़क निर्माण में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। कर्मियों ने बताया कि दमराही घाट से दीदारगंज के बीच लगभग तीन किलोमीटर नई फोरलेन सड़क का निर्माण होगा। गायघाट से लेकर कंगन घाट होते हुए दमराही घाट तक दो लेन की सड़क बनी हुई है।