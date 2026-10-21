पटना में रावणवध के बाद अफरा-तफरी, भीड़ के दबाव में गिरकर चार महिलाएं जख्मी

संवाद सहयोगी, मसौढ़ी(पटना)। पटना जिले के मसौढ़ी स्थित गांधी मैदान में मंगलवार की शाम रावणवध कार्यक्रम के दौरान भीड़ के बीच अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से चार महिलाएं गिरकर जख्मी हो गईं। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों के बीच कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया।

घायलों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल (एसडीएच) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार, सभी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान जुटी थी बड़ी संख्या में भीड़ गांधी मैदान में रावणवध देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान मैदान में लोगों की भीड़ जुटी रही। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब लोग बाहर निकलने लगे, तो भीड़ के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई।

इसी दौरान कुछ महिलाएं अपना संतुलन खोकर जमीन पर गिर गईं और चोटिल हो गईं। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायलों की मदद की। चार महिलाओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती घायलों में लहसुना थाना क्षेत्र के चाननपुर गांव निवासी अंकित कुमार की पत्नी खुशबू कुमारी, नालंदा जिले के नगरनौसा निवासी भागीरथ शर्मा की पत्नी गीता देवी, डेवां निवासी तेतर राम की पत्नी मुन्नी देवी और दीघवां निवासी रेणु देवी शामिल हैं। सभी को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, चारों महिलाओं की स्थिति सामान्य है।