पटना के बाढ़ में 12 वर्षीय बच्ची की बेरहमी से हत्या, दुष्कर्म की आशंका; एक हिरासत में
पटना के बाढ़ में मवेशियों के लिए घास लाने गई 12 वर्षीय बच्ची की धारदार हथियार से हत्या कर दी ...और पढ़ें
HighLights
पटना के बाढ़ में 12 वर्षीय बच्ची की हत्या।
धारदार हथियार से की गई निर्मम हत्या।
दुष्कर्म की आशंका पर एक युवक हिरासत में।
संवाद सहयोगी, बाढ़ (पटना)। बेलछी थाना क्षेत्र के लाखाचक गांव में शनिवार को मवेशियों के लिए घास लाने गई करीब 12 वर्षीय बच्ची की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई।
बच्ची का शव मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। घटना के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। माता-पिता की चित्कार माहौल को गमगीन कर रही है।
बताया जाता है कि मौसम शनिवार दोपहर करीब तीन बजे मवेशियों के लिए घास लाने की बात कहकर घर से निकली थी।
तीन घंटे बाद मिली हत्या की खबर
काफी देर तक उसके वापस नहीं लौटने पर स्वजन ने उसकी तलाश शुरू की। शाम करीब छह बजे उसके साथ हुई घटना की जानकारी स्वजन को मिली। इसके बाद वे मौके पर पहुंचे और डायल-112 को सूचना दी।
सूचना मिलने पर बेलछी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया।
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
एक युवक हिरासत में, पूछताछ जारी
पुलिस ने मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। हालांकि, पुलिस की ओर से अभी घटना में उसकी संलिप्तता को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
स्वजन ने जताई दुष्कर्म की आशंका
घटना के बाद मृतका के स्वजन ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई है। हालांकि, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
इधर, घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। अनुमंडल अस्पताल में मृतका के चाचा की पुलिसकर्मियों के साथ नोकझोंक भी हुई।
इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जताई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति को शांत कराया।
घटनास्थल के आसपास लोगों से पूछताछ
बेलछी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी है। घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है।
बच्ची के घर से निकलने से लेकर शव मिलने तक की गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस हिरासत में लिए गए युवक से भी पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों के स्पष्ट होने की उम्मीद है।