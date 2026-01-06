स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 1199 करोड़ स्वीकृत, 35 हजार से ज्यादा छात्रों को लाभ

जागरण संवाददाता, पटना। डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने सोमवार को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (डीआरसीसी) के कार्यों व इसके द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की।

इसमें विकसित बिहार के सात निश्चय-3 के आर्थिक हल, युवाओं को बल लक्ष्य के तहत संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना व कुशल युवा कार्यक्रम की समीक्षा की गई।

डीएम ने बताया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 31 दिसंबर तक 1,199 करोड़ रुपये की राशि राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इस अवधि में 35,277 स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत किए गए हैं।