स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 1199 करोड़ स्वीकृत, 35 हजार से ज्यादा छात्रों को लाभ
पटना के डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (डीआरसीसी) की योजनाओं की समीक्षा की। इसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने सोमवार को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (डीआरसीसी) के कार्यों व इसके द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की।
इसमें विकसित बिहार के सात निश्चय-3 के आर्थिक हल, युवाओं को बल लक्ष्य के तहत संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना व कुशल युवा कार्यक्रम की समीक्षा की गई।
डीएम ने बताया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 31 दिसंबर तक 1,199 करोड़ रुपये की राशि राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इस अवधि में 35,277 स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत किए गए हैं।
उन्होंने लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में 37,548 आवेदनों को स्वीकृति दी गई और 35,409 लाभुकों के खातों में 49 करोड़ 10 लाख 81 हजार रुपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 1,36,093 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 96,901 युवाओं ने प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है।
