उत्तर बिहार से सीमांचल का सफर हुआ आसान, हफ्ते में 5 दिन दौड़ेगी पाटलिपुत्र-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल ट्रेन

जागरण संवाददाता, पटना। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने पाटलिपुत्र और पूर्णिया कोर्ट के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर-खगड़िया-मानसी-सहरसा-बनमनखी के रास्ते चलने वाली 03216/03215 पाटलिपुत्र-पूर्णिया कोर्ट-पाटलिपुत्र स्पेशल का परिचालन सप्ताह में पांच दिन होगा।

ट्रेन सेवा सोमवार रात से शुरू होगी। पाटलिपुत्र से पूर्णिया कोर्ट जाने वाली 03216 स्पेशल 17 अगस्त से 16 सितंबर तक बुधवार और शनिवार को छोड़कर सप्ताह में पांच दिन चलेगी। पाटलिपुत्र से यह ट्रेन रात 11 बजे चलेगी और 23:30 बजे सोनपुर, 23:42 बजे हाजीपुर, अगले दिन 00:55 बजे मुजफ्फरपुर और 02:00 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन 02:35 बजे रूसेरा घाट, 02:55 बजे हसनपुर रोड, 03:12 बजे सलौना, 03:53 बजे खगड़िया, 04:10 बजे मानसी, 05:00 बजे सिमरी बख्तियारपुर और 05:55 बजे सहरसा पहुंचेगी। ट्रेन 06:50 बजे दौरम मधेपुरा, 07:18 बजे मुरलीगंज और 07:38 बजे बनमनखी रुकते हुए सुबह 08:30 बजे पूर्णिया कोर्ट पहुंचेगी। पूर्णिया कोर्ट से पाटलिपुत्र के लिए 03215 स्पेशल 18 अगस्त से 17 सितंबर तक गुरुवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में पांच दिन चलेगी। यह ट्रेन पूर्णिया कोर्ट से सुबह 09:10 बजे रवाना होगी। 09:35 बजे बनमनखी, 09:55 बजे मुरलीगंज, 10:15 बजे दौरम मधेपुरा और 11 बजे सहरसा पहुंचेगी।