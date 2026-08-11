Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड टाउनशिप में बनेगा 651 एकड़ का वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स हब, सरकार ने तैयार किया ब्लूप्रिंट

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 08:02 PM (IST)

    पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में 651 एकड़ क्षेत्र में आधुनिक खेल संरचनाएं विकसित की जाएंगी, जिसमें स्पोर्ट्स सिटी, गोल्फ कोर्स और स्पोर्ट्स ...और पढ़ें

    पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड टाउनशिप में बनेगा 651 एकड़ का वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स हब (AI Generated Image)

    पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड टाउनशिप में बनेगा 651 एकड़ का वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स हब (AI Generated Image)

    HighLights

    1. पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड में 651 एकड़ का स्पोर्ट्स हब बनेगा।

    2. इसमें स्पोर्ट्स सिटी, गोल्फ कोर्स, आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल।

    3. ओलंपिक मानकों के अनुरूप विकसित होंगी खेल संरचनाएं।

    राज्य ब्यूरो, पटना। पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में आधुनिक एवं विश्वस्तरीय खेल संरचना विकसित की जाएगी। टाउनशिप की योजना में खेल गतिविधियों एवं खेल संरचनाओं के लिए कुल 651 एकड़ क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। जिसमें लगभग 225 एकड़ क्षेत्र में स्पोर्ट्स सिटी, 187 एकड़ क्षेत्र में गोल्फ कोर्स तथा 239 एकड़ क्षेत्र में आधुनिक स्पोर्ट्स कांप्लेक्स विकसित किया जाएगा।

    मंगलवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक में खेल संरचनाओं के विकास को लेकर बैठक हुई। जिसमें खेल मंत्री श्रेयसी सिंह भी उपस्थित रहीं।

    नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने, अपनी प्रतिभा को निखारने तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, अभ्यास एवं प्रतिस्पर्धा के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

    श्रेयसी सिंह ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को आधुनिक शहरी सुविधाओं के साथ-साथ उत्कृष्ट एवं विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना से युक्त एक भविष्य उन्मुख टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाए।

    उन्होंने कहा कि प्रस्तावित खेल सुविधाओं को ओलंपिक मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा, जिससे बिहार में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए सक्षम आधारभूत संरचना तैयार हो तथा राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण एवं प्रतिस्पर्धा के अवसर उपलब्ध हो सकें।

    श्रेयसी सिंह ने कहा कि राज्य की सभी 12 प्रस्तावित टाउनशिप में खेल सुविधाओं के विकास के लिए आवश्यक भूमि को चिह्नित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक टाउनशिप में बेहतर खेल अवसंरचना विकसित की जा सके।

    बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, खेल सचिव दीपक आनंद, खेल निदेशक आरिफ अहसन, मनोज कुमार सहित संबंधित विभागों के अन्य वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

    खबरें और भी