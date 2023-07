Bihar: रामविलास पासवान के जन्मदिन पर पारस का भतीजे पर वार, आखिर जमुई की जनता को धोखा क्यों देना चाहते चिराग

रामविलास की जन्म दिन समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भतीजे चिराग पासवान पर निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि हाजीपुर से उनका जुड़ाव 1977 से है। रामविलास पासवान हाजीपुर को अपनी मां मानते थे। उन्होंने अपने जीते-जी मुझे हाजीपुर में अपना उतराधिकारी बनाया मुझे हाजीपुर से चुनाव लड़ाया। मैं जब तक जीवित रहूंगा हाजीपुर की जनता का सेवा करता रहूंगा।

पारस ने बड़े भाई रामविलास को बताया पिता समान, बोले- दलितों-पिछड़ों के थे मुखर आवाज। जागरण

राज्य ब्यूरो, पटना: राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की 77वीं जन्मदिन समारोह में नेताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भतीजे चिराग पासवान पर निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि हाजीपुर से उनका जुड़ाव 1977 से है। रामविलास पासवान हाजीपुर को अपनी मां मानते थे। उन्होंने अपने जीते-जी मुझे हाजीपुर में अपना उतराधिकारी बनाया, मुझे हाजीपुर से चुनाव लड़ाया। मैं जब तक जीवित रहूंगा, हाजीपुर की जनता का सेवा करता रहूंगा। हाजीपुर सीट पर चिराग की दावेदारी पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान द्वारा दावेदारी किए जाने के सवाल पर पारस ने कहा कि जिस चिराग पासवान को जमुई की जनता ने दो बार सांसद चुना, उस क्षेत्र और वहां की जनता को अब धोखा देकर चिराग क्यों क्षेत्र बदलना चाहता है। शोषितों, वंचितों एवं दलितों की आवाज थे रामविलास: पारस पारस ने कहा कि रामविलास पासवान देश के शोषितों, वंचितों एवं दलितों के लिए मुखर रहे हैं। दलितों को सशक्त बनाने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। बड़े भाई रामविलास पासवान को अपना भगवान मानता हूं। रामविलास पासवान की 77वीं जन्मदिन समारोह के दौरान रालोजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस पासवान, सांसद वीणा देवी, चौधरी महबूब अली कैसर, चंदन सिंह और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे।

