'यूज एंड थ्रो; BJP का यही चरित्र', अनंत सिंह के निष्कासन पर पप्पू यादव का बयान, ललन और संजय पर बोला हमला

डिजिटल डेस्क, पटना। मोकामा विधायक अनंत सिंह को JDU से निकालने के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। नीतीश कुमार की पार्टी के इस कदम से वार-पलटवार का दौर शुरू हो गया है।

विपक्ष अनंत सिंह पर सॉफ्ट रुख दिखा रहा है और बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान सामने आया है।

आनंद मोहन से लेकर गिरधारी यादव तक

अनंत सिहं को पार्टी से निकाले जाने पर पप्पू यादव ने कहा कि 'इस्तेमाल करो और फेंक दो' RSS और BJP का यही चरित्र है। उन्होंने आनंद मोहन, दिनेश, गिरधारी यादव और अजय मंडल की याद दिलाते हुए पप्पू यादव ने कहा कि इनके साथ भी ऐसा ही हो चुका है। पप्पू यादव ने कहा कि JDU में जो भी विवाद हो रहा है, वह ललन बाबू और संजय झा वजह से हो रहा है।

उन्होंने जो कहा, अनुशासन तो होना ही चाहिए और अगर कोई विधायक या सांसद अनुशासन तोड़ता है, तो पार्टी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अनुशासन सभी पर लागू होना चाहिए। पिक एंड चूज की नीति नहीं होनी चाहिए।