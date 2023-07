Bihar: पप्पू यादव बोले- RSS का दफ्तर बन गए हैं ED-CBI, महाराष्ट्र के राजनितिक संकट पर कह दी ये बड़ी बात

पप्पू यादव ने कहा कि आखिर देश में किस आधार पर वाई और जेड श्रेणी की सुरक्षा (Y and Z Security) दी जा रही है। इसका कोई न कोई मापदंड तो होगा। जो भाजपा में जाता है उसे सुरक्षा मिलने लगती है। महाराष्ट्र में राकांपा में हुई टूट को लेकर कहा भाजपा एक जो हर एक मिनट में दुनिया की सारी गंदगी धो देती है।

आरएसएस का दफ्तर बन गए हैं ईडी, सीबीआई: पप्पू यादव

राज्य ब्यूरो, पटना: जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने जमीन के बदले नौकरी मामले में तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) पर आरोप पत्र और राकांपा में टूट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। पप्पू ने कहा, ईडी, चुनाव आयोग, फिल्म स्टार, सीबीआई सब आरएसएस का कार्यालय बन गए हैं। जिन्हें आरएसएस नियंत्रित कर रहा है। वे मंगलवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस से बात कर रहे थे। जो बीजेपी में जाता है उसे सुरक्षा मिलने लगती हैः पप्पू यादव पप्पू यादव ने कहा आखिर देश में किस आधार पर वाई और जेड श्रेणी की सुरक्षा (Y and Z Security) दी जा रही है। इसका कोई न कोई मापदंड तो होगा। जो भाजपा में जाता है उसे सुरक्षा मिलने लगती है। महाराष्ट्र में राकांपा में हुई टूट को लेकर कहा भाजपा एक जो हर एक मिनट में दुनिया की सारी गंदगी धो देती है। भाजपा ने अपने ताबूत में अंतिम कील ढोंक दी ममता बनर्जी भाजपा के साथ थी तो झांसी की रानी थी अलग हो गई तो भ्रष्टाचारी हो गई। गुलाम नबी पहले फासिस्ट थे भाजपा के साथ आए तो राष्ट्रवादी हो गए। उन्होंने कहा शरद पवार को चुनौती देकर भाजपा ने अपने ताबूत में अंतिम कील ढोंक दी है।

Edited By: Mohammad Sameer