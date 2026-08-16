झारखंड की तर्ज पर बिहार में BPSC के खिलाफ आंदोलन, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी हुए शामिल

डिजिटल डेस्क, पटना। झारखंड में JPSC परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन के बीच अब बिहार में भी छात्र आंदोलन चल रहा है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इसका समर्थन किया है और आज एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं।

उनकी मांग है कि 70वीं BPSC परीक्षा को रद किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि इस परीक्षा में पेपर लीक हुआ था। उन्होंने बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार छात्रों की आवाज को सुन नहीं रही है। छात्र हर मुद्दे पर लाठी खा रहे हैं और जेल जा रहे हैं। GenZ और Gen Alfa को आतंकवादी कहा जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है।