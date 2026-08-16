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झारखंड की तर्ज पर बिहार में BPSC के खिलाफ आंदोलन, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी हुए शामिल

By Digital Desk Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 02:37 PM (IST)

झारखंड में JPSC आंदोलन की तर्ज पर बिहार में भी BPSC परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्र आंदोलन शुरू हो गया है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने 70वीं BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए छात्रों का समर्थन किया है, क्योंकि सरकार ने खुद पेपर लीक स्वीकार किया है।

HighLights

  1. सांसद पप्पू यादव ने BPSC परीक्षा रद्द करने का समर्थन किया।

  2. 70वीं BPSC परीक्षा में पेपर लीक का आरोप है।

  3. बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ आंदोलन।

डिजिटल डेस्क, पटना। झारखंड में JPSC परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन के बीच अब बिहार में भी छात्र आंदोलन चल रहा है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इसका समर्थन किया है और आज एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं।

उनकी मांग है कि 70वीं BPSC परीक्षा को रद किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि इस परीक्षा में पेपर लीक हुआ था।

उन्होंने बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार छात्रों की आवाज को सुन नहीं रही है। छात्र हर मुद्दे पर लाठी खा रहे हैं और जेल जा रहे हैं। GenZ और Gen Alfa को आतंकवादी कहा जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है।

पप्पू यादव ने कहा कि बिहार सरकार NEET और UGC की गाइडलाइन को भी नहीं मानती है। रिसर्च स्कॉलर 13 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। TRE के छात्रों के साथ भी लगातार जुल्म हो रहा है और नॉटिफिकेशन नहीं निकाली जा रही है।

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