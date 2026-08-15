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एक दिन की भूख हड़ताल या बड़े आंदोलन की शुरुआत? पप्पू यादव के एलान से बढ़ी सियासी हलचल

By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
Updated: Sat, 15 Aug 2026 03:52 PM (IST)

पप्पू यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर 16 अगस्त को पटना में एक दिवसीय भूख हड़ताल का ऐलान किया है। उन्होंने सरकार पर जवाबदेही तय करने का दबाव बनाने और मांगों पर सकारात्मक पहल न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।

पप्पू यादव

पप्पू यादव

डिजिटल डेस्क, पटना। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध, हत्याओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। वैशाली में मृत ठेकेदार रामनरेश राय के परिजनों से मुलाकात के बाद उन्होंने 16 अगस्त को पटना के गर्दनीबाग में एक दिवसीय भूख हड़ताल करने की घोषणा की।

पप्पू यादव ने कहा कि आंदोलन के जरिए सरकार पर अपराध और छात्रों से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय करने का दबाव बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं और आम लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता है।

ठेकेदार रामनरेश राय की हत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

उनका कहना है कि अपराध की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने की जरूरत है। इसी मुद्दे को लेकर वह आंदोलन की राह पर उतरेंगे।

छात्रों के मुद्दे भी आंदोलन के केंद्र में

पप्पू यादव ने छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन देने की बात कही। उन्होंने बीपीएससी से जुड़े मामलों के साथ-साथ प्रमोशन में प्रोफेशनल योग्यता और हिंदी-अंग्रेजी भाषा से जुड़े मुद्दे भी उठाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि अंग्रेजी को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है और इन विषयों पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि 16 अगस्त को होने वाली भूख हड़ताल में अपराध और छात्रों के मुद्दों के साथ आम लोगों से जुड़े सवाल भी उठाए जाएंगे।

पप्पू यादव ने संकेत दिया कि यह आंदोलन केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा। मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं होने पर आंदोलन का स्वरूप और बड़ा किया जा सकता है।

एक दिन के आंदोलन से बड़े संघर्ष की चेतावनी

पप्पू यादव ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का रास्ता भी अपना सकते हैं।

इसके बाद बिहार बंद का आह्वान करने की बात भी उन्होंने कही। यानी 16 अगस्त का प्रदर्शन आगे चलकर बड़े राजनीतिक आंदोलन का रूप ले सकता है।

इसी दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे को लेकर भी बयान दिया। पप्पू यादव ने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष का आंदोलन जारी रहेगा।

उन्होंने राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रखने की बात कही। अब निगाहें 16 अगस्त को गर्दनीबाग में होने वाले प्रदर्शन और सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं।