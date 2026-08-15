एक दिन की भूख हड़ताल या बड़े आंदोलन की शुरुआत? पप्पू यादव के एलान से बढ़ी सियासी हलचल

डिजिटल डेस्क, पटना। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध, हत्याओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। वैशाली में मृत ठेकेदार रामनरेश राय के परिजनों से मुलाकात के बाद उन्होंने 16 अगस्त को पटना के गर्दनीबाग में एक दिवसीय भूख हड़ताल करने की घोषणा की।

पप्पू यादव ने कहा कि आंदोलन के जरिए सरकार पर अपराध और छात्रों से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय करने का दबाव बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं और आम लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता है। ठेकेदार रामनरेश राय की हत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि अपराध की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने की जरूरत है। इसी मुद्दे को लेकर वह आंदोलन की राह पर उतरेंगे। छात्रों के मुद्दे भी आंदोलन के केंद्र में पप्पू यादव ने छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन देने की बात कही। उन्होंने बीपीएससी से जुड़े मामलों के साथ-साथ प्रमोशन में प्रोफेशनल योग्यता और हिंदी-अंग्रेजी भाषा से जुड़े मुद्दे भी उठाए।