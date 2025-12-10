Bihar News: पेपर लीक माफिया संजय कुमार प्रभात को रिमांड पर लेगी ईओयू, दो बार लड़ा विधानसभा चुनाव

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के साथ तेलंगाना और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराने के आरोपित संजय कुमार प्रभात को आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) जल्द ही रिमांड पर लेगी। ईओयू ने रिमांड पर लेने के लिए विशेष कोर्ट में आवेदन किया है। उससे पूछताछ में ईओयू को बीपीएससी-टीआरई-3 समेत कई परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले नेटवर्क की जानकारी मिलने की संभावना है।

इसके साथ ही ईओयू की टीम उत्तराखंड, तेलंगाना और दिल्ली पुलिस से भी संपर्क कर गिरफ्तार संजय कुमार प्रभात से जुड़ी जानकारी मांगी है। रेलवे बहाली परीक्षा में गड़बड़ी में भी उसकी संलिप्तता की बात सामने आई है। गिरफ्तारी के समय संजय कुमार प्रभात के पास से दो मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं, जिनका डिटेल्स निकाला जा रहा है। दो बार लड़ा विधानसभा चुनाव: पुलिस सूत्रों के अनुसार, संजय कुमार प्रभात पहले सरकारी शिक्षक था। उसने बीपीएससी की 2000 में हुई शिक्षक की परीक्षा पास की थी। बाद में उसकी महत्वाकांक्षा विधायक बनने की हुई। इसके लिए उसने शिक्षक की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। पैसे कमाने के लिए वह पेपर लीक गिरोह से जुड़ गया।