पति ने मिलने के बहाने बुलाया फिर कर दी हत्या? पालीगंज की महिला का झारखंड में मिला शव

संवाद सहयोगी, पालीगंज। खिड़ीमोड़ थाना क्षेत्र के बहेरिया निरखपुर गांव की 26 वर्षीय महिला नीतू देवी का शव शुक्रवार को झारखंड से बरामद किया गया। शव मिलने की सूचना पर परिजन झारखंड पहुंचे और उसे मायके निरखपुर गांव लाया गया। शव पहुंचते ही घर पर अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

बाद में परिजन शव को सिगोड़ी थाना क्षेत्र के समदा गांव स्थित पुनपुन नदी के किनारे ले गए, जहां अंतिम संस्कार किया गया। मृतका के मायके वालों के अनुसार, नीतू देवी की शादी वर्ष 2017 में सिगोड़ी थाना क्षेत्र के देवरिया गांव निवासी झुमख यादव के पुत्र गणेश यादव से हुई थी। शादी के बाद नीतू के दो बच्चे हुए।

पांच लाख रुपये दहेज की मांग आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग पांच लाख रुपये दहेज की मांग करने लगे। रुपये नहीं देने पर नीतू के साथ मारपीट की गई और उसे घर से निकाल दिया गया। इसके बाद वह अपने मायके निरखपुर में रह रही थी।

मृतका की मां मालती देवी ने खिरिमोड़ थाने में दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि कुछ समय से नीतू का पति गणेश यादव मोबाइल पर उससे बातचीत कर रहा था। करीब तीन दिन पहले नीतू ने मायके वालों को बताया कि उसका पति उसे लेने आया है और गांव के बाहर बुला रहा है। इसके बाद नीतू घर से निकलकर सड़क की ओर चली गई।

लिखित शिकायत देकर नीतू की खोजबीन की मांग कुछ देर बाद मायके वालों ने नीतू और उसके पति को फोन किया, लेकिन दोनों के मोबाइल बंद मिले। इसके बाद परिजनों ने खिडीमोड़ थाने में लिखित शिकायत देकर नीतू की खोजबीन की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी।