Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Paliganj Vidhan Sabha Chunav Result: पालीगंज सीट पर CPIML के संदीप सौरभ फिर मारेंगे बाजी या LJPR के अनिल कुमार का होगा राज

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:07 AM (IST)

    Paliganj Vidhan Sabha Chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पालीगंज सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। पटना जिले की यह सीट पाटलीपुत्र लोकसभा के अंतर्गत आती है। 2020 में सीपीआई एमएल एल के संदीप यादव ने यहां से जीत हासिल की थी। इस बार, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सुनील कुमार और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के संदीप सौरव सहित कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं।  

    prefferd source google
    Hero Image

    Paliganj Vidhan Sabha Result 2025: उम्मीदवारों की लिस्ट

    डिजिटल डेस्क, बिहार (पालीगंज) बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की काउंटिंग शुरू हो गई है। पालीगंज विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। ये जिला पटना में आता है। ये पाटलीपुत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। साल 1951 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के राम लखन सिंह यादव विधायक बने थे। वहीं, साल 2020 में सीपीआई एमएल एल के संदीप यादव ने इस सीट से चुनाव जीता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बार पालीगंज सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सुनील कुमार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के संदीप सौरव और जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के श्याम नंदन शर्मा सहित कुल 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।  

    Paliganj Vidhan Sabha Result 2025: उम्मीदवारों की लिस्ट

    सुशांत- BSP

    श्याम नंदन शर्मा-JSP

    शिवनाथ कुमार- AAP

    सुनील कुमार-LJPRV

    गिरजा राम- SBSP

    संदीप सौरव- CPI(ML)(L)

    अनामिका- SUCI

    आनंद कुमार-BLCP

    जीतेन्द्र कुमार पंडित- AWSP

    अरविन्द कुमार मौर्य- IND

    जीतेन्द्र कुमार- IND

    मृत्युंजय कुमार- IND

    शम्भू कुमार- IND

    सत्य नारायण यादव- IND

    यह भी पढ़ें- Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Result LIVE: बिहार में किसकी बनेगी सरकार? वोटों की गिनती शुरू

    यह भी पढ़ें- Nirmali vidhan sabha Chunav Result: निर्मली विधानसभा में फिर लहराएगा जेडीयू का झंडा या महागठबंधन लगाएगा सेंध; कौन आगे-कौन पीछे, नतीजे LIVE