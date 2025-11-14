Paliganj Vidhan Sabha Chunav Result: पालीगंज सीट पर CPIML के संदीप सौरभ फिर मारेंगे बाजी या LJPR के अनिल कुमार का होगा राज

डिजिटल डेस्क, बिहार (पालीगंज) बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की काउंटिंग शुरू हो गई है। पालीगंज विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। ये जिला पटना में आता है। ये पाटलीपुत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। साल 1951 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के राम लखन सिंह यादव विधायक बने थे। वहीं, साल 2020 में सीपीआई एमएल एल के संदीप यादव ने इस सीट से चुनाव जीता था।

इस बार पालीगंज सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सुनील कुमार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के संदीप सौरव और जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के श्याम नंदन शर्मा सहित कुल 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।

Paliganj Vidhan Sabha Result 2025: उम्मीदवारों की लिस्ट

सुशांत- BSP

श्याम नंदन शर्मा-JSP

शिवनाथ कुमार- AAP

सुनील कुमार-LJPRV

गिरजा राम- SBSP

संदीप सौरव- CPI(ML)(L)

अनामिका- SUCI

आनंद कुमार-BLCP

जीतेन्द्र कुमार पंडित- AWSP

अरविन्द कुमार मौर्य- IND

जीतेन्द्र कुमार- IND

मृत्युंजय कुमार- IND

शम्भू कुमार- IND

सत्य नारायण यादव- IND

