पहाड़ी-सैदपुर नाला निर्माण में धीमी गति, हर महीने 400 मीटर का लक्ष्य, लेकिन बन रहा 250 मीटर

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। 23 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 259.81 करोड़ रुपए से जिस पहाड़ा-सैदपुर नाला व सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था वो अभी तक एक किलोमीटर भी नहीं बन सका है। नाला और सड़क की कुल लंबाई 5.81 किलोमीटर है। इस योजना को अगस्त 2025 को ही पूरा करने का लक्ष्य था। समय बीत चुका है। बुडको के अधिकारी ने बताया कि हर महीने लगभग चार सौ मीटर नाला निर्माण करने का टार्गेट एजेंसी को दिया गया है लेकिन इससे काफी कम बन रहा है।

हर महीने 250 मीटर बन रहा नाला अधिकारी ने बताया कि नाला निर्माण में बाधक बनने वाले विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर, केबल, पेड़, अतिक्रमण नहीं हटाये जाने के कारण सैदपुर की ओर से कार्य आरंभ नहीं हो सका है। इस दिशा में विभागीय प्रक्रिया जारी है। जल्द ही यह काम पूरा होते ही सैदपुर की ओर से भी नाला निर्माण आरंभ किया जाएगा।

निर्माण स्थल पर मौजूद एजेंसी के परियोजना समन्वयक कुणाल कुमार ने बताया कि 250 मीटर नाला हर महीने बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। पहाड़ी संप हाउस की ओर से लगभग 850 मीटर नाला का निर्माण हो चुका है।

अब तक 60 मीटर नाला बना मानसून में लगभग चार महीनों तक निर्माण कार्य रुका रहा। छठ बाद नाला बनाने का काम फिर शुरू हुआ है। 60 मीटर नाला बन चुका है। लगभग चालीस मीटर नाला के भूतल की ढलाई कर दी गयी है। निर्माण हो रहे यू आकार के नाला की भूतल में चौड़ाई सात मीटर और ऊपर में 12 मीटर है।