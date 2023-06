अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों की बैठक के लिए पटना पहुंचे, पंजाब CM मान के साथ गुरुद्वारा साहिब में टेका मत्था

जागरण डिजिटल डेस्क, पटना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकने पहुंचे। वे कल होने वाली संयुक्त विपक्ष की बैठक में भाग लेने के लिए यहां आए हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ एक महागठबंधन बनाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत शीर्ष विपक्षी नेताओं की यह बैठक बुलाई है।

इस बैठक में कांग्रेस, एसपी नेता अखिलेश यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एनसीपी नेता शरद पवार, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, उद्धव ठाकरे और कई अन्य नेता शामिल होंगे।

#WATCH | Bihar | Delhi CM Arvind Kejriwal & Punjab CM Bhagwant Mann arrive at Patna Sahib Gurudwara to offer prayers.

