सिमुलतला स्कूल में कैसे होगा दाखिला? कौन कर सकता है आवेदन, कैसे होगा चयन; समझें पूरी प्रक्रिया
सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छह में नामांकन की अंतिम तिथि 28 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
HighLights
कक्षा छह में नामांकन के लिए 28 अगस्त तक आवेदन।
कुल 120 सीटों पर प्रवेश परीक्षा से होगा दाखिला।
प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन।
जागरण संवाददाता, पटना। Simultala School Admission: बिहार के प्रतिष्ठित सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के तहत कक्षा छह में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 अगस्त कर दी है। ऐसे में इच्छुक विद्यार्थियों के पास आवेदन करने का मौका है।
इस बार कक्षा छह में कुल 120 सीटों पर नामांकन होगा, जिसमें 60 सीटें छात्रों और 60 सीटें छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।
कैसे मिलेगा एडमिशन?
सिमुलतला आवासीय विद्यालय में कक्षा छह में दाखिला प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदन के बाद प्रवेश परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम रूप से विद्यार्थियों का चयन होगा।
28 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन
इच्छुक विद्यार्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर 28 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है।
कौन कर सकता है अप्लाई?
सिमुलतला आवासीय विद्यालय में कक्षा छह में दाखिले के लिए अभ्यर्थी का बिहार के किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालय में कक्षा पांच में अध्ययनरत होना अनिवार्य है।
इसके साथ ही एक अप्रैल 2027 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थी की जन्म तिथि एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच होनी चाहिए।
कितनी देनी होगी आवेदन फीस?
आवेदन के दौरान सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 200 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा।
वहीं एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये निर्धारित किया गया है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
150 अंकों की होगी प्रारंभिक परीक्षा
नामांकन की प्रक्रिया में सबसे पहले प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 150 अंकों की होगी और इसके लिए ढाई घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा ओएमआर शीट पर ली जाएगी।
प्रारंभिक परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों की मेरिट तैयार की जाएगी। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 1200 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इनमें 600 छात्र और 600 छात्राएं शामिल होंगे।
मुख्य परीक्षा में 300 अंकों के होंगे प्रश्न
मुख्य परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। यह कुल 300 अंकों की होगी। पहली पाली में गणित की परीक्षा होगी। गणित में 100 अंक के दीर्घ उत्तरीय और 50 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे।
दूसरी पाली में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों से कुल 150 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे।
मुख्य परीक्षा के बाद होगा अंतिम चयन
मुख्य परीक्षा में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा। इस प्रकार सिमुलतला आवासीय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को विद्यालय की निर्धारित 120 सीटों पर नामांकन का मौका मिलेगा।
एक नजर में पूरी एडमिशन प्रक्रिया
- आवेदन: 28 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन
- कक्षा: पांचवीं में अध्ययनरत होना जरूरी
- आयु: एक अप्रैल 2027 को 10 से 12 वर्ष
- कुल सीटें: 120 (60 छात्र और 60 छात्राएं)
- पहला चरण: 150 अंकों की प्रारंभिक परीक्षा
- समय: ढाई घंटे
- प्रारंभिक परीक्षा के बाद: शीर्ष 1200 अभ्यर्थियों का चयन
- दूसरा चरण: 300 अंकों की मुख्य परीक्षा
- अंतिम चयन: मुख्य परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर