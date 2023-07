Bihar News बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वार्षिक माध्यमिक 2025 (सत्र 2024-25) में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 29 जुलाई तक बढ़ा दी है। पहले पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 14 जुलाई निर्धारित थी। कक्षा नौ में नियमित कोटि के अध्ययनरत एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र ऑनलाइन पंजीयन करेंगे। इसकी प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।

Bihar: अब 29 जुलाई तक होगा मैट्रिक परीक्षा 2025 पंजीयन, प्रक्रिया में किया गया है बदलाव

जागरण संवाददाता, पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वार्षिक माध्यमिक 2025 (सत्र 2024-25) में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 29 जुलाई तक बढ़ा दी है। पहले पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 14 जुलाई निर्धारित थी। कक्षा नौ में नियमित कोटि के अध्ययनरत एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र ऑनलाइन पंजीयन करेंगे। इसकी प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। रेगुलर और स्‍वतंत्र कोटि के छात्रों को देनी होगी इतनी फीस परीक्षा समिति ने कहा कि इस वर्ष से यह प्राविधान किया गया है कि जितने छात्र-छात्राएं का पंजीयन आवेदन भरा जाएगा, उतने की संख्या के आधार पर निर्धारित शुल्क विद्यालय प्रधान द्वारा प्रथमत: जमा किया जाएगा। इसके बाद ही पंजीयन स्वीकार किए जाएंगे। नियमित कोटि के लिए 350 रुपये प्रति छात्र व स्वतंत्र कोटि के लिए प्रति छात्र 480 रुपये देने होंगे। समिति ने कहा कि ऑनलाइन डाटा एंट्री शुल्क 50 रुपये से 30 रुपये शिक्षण संस्थान द्वारा रखा जाएगा, जिसका उपयोग शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के ऑनलाइन आवेदन भरने तथा उन्हें डमी पंजीयन डाउनलोड कर प्राप्त करने के मद में किया जाएगा। फॉर्म बोर्ड की वेबसाइट http://secondary.biharboardonline.com से डाउनलोड करके भरा जाएगा। इसमें आधार नंबर कॉलम 16 में दर्ज करना होगा। आधार नंबर नहीं रहने पर कॉलम 17 अनिवार्य रूप से भरना होगा। पंजीयन से पहले उम्मीदवारों को जन्मतिथि पर ध्यान देना होगा।

