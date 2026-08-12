डिंपल नहीं, अब नाक के शेप पर फोकस; पटना में कॉस्मेटिक सर्जरी का बदला ट्रेंड
पटना में कॉस्मेटिक सर्जरी का ट्रेंड बदल रहा है, जहाँ अब डिंपल बनवाने की बजाय नाक की संरचना और चेहरे के अनुपात में सुधार के लिए अधिक परामर्श लिए जा रहे ...और पढ़ें
HighLights
चेहरे की बनावट में नाक की सर्जरी के परामर्श बढ़े।
डिंपल सर्जरी की तुलना में नाक की सर्जरी अधिक लोकप्रिय।
सोशल मीडिया के प्रभाव से कॉस्मेटिक अपेक्षाएं बदलीं।
डा. नलिनी रंजन, पटना। चेहरे की बनावट में बदलाव को लेकर कॉस्मेटिक सर्जरी का ट्रेंड धीरे-धीरे बदल रहा है। पहले डिंपल बनवाने को लेकर युवाओं में अधिक रुचि देखी जाती थी, लेकिन अब नाक की संरचना और चेहरे के अनुपात को लेकर परामर्श लेने वालों की संख्या अधिक बताई जा रही है।
पटना के निजी अस्पतालों के साथ एम्स में भी ऐसे मरीज चिकित्सकीय सलाह के लिए पहुंच रहे हैं।
नाक की बनावट को लेकर बढ़े परामर्श के मामले
बिहार-झारखंड प्लास्टिक सर्जन एसोसिएशन के अनुसार बिहार में हर वर्ष डिंपल सर्जरी के करीब आधा दर्जन मामले सामने आते हैं, जबकि नाक के आकार में सुधार के लिए दो दर्जन से अधिक मरीज सर्जरी की सलाह या प्रक्रिया के लिए पहुंचते हैं।
चिकित्सकों के अनुसार कुछ मामलों में जन्मजात संरचना या चोट के कारण सुधार की जरूरत होती है, जबकि कुछ लोग केवल कॉस्मेटिक कारणों से परामर्श लेते हैं।
नाक के आकार का चेहरे से होता है संबंध
एम्स, पटना के प्लास्टिक सर्जरी विभागाध्यक्ष डा. वीणा सिंह के अनुसार चेहरे के बीच में होने के कारण नाक की संरचना चेहरे के समग्र स्वरूप को प्रभावित करती है।
नाक की चौड़ाई, उभार, टिप और चेहरे के अनुपात को लेकर मरीज विशेषज्ञों से संपर्क करते हैं। हालांकि हर व्यक्ति की चेहरे की संरचना अलग होती है और सर्जरी का निर्णय चिकित्सकीय मूल्यांकन के बाद ही होना चाहिए।
डिंपल सर्जरी की मांग भी बनी हुई
डिंपल सर्जरी की संख्या नाक से संबंधित प्रक्रियाओं की तुलना में कम बताई जा रही है, लेकिन इसका आकर्षण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
निजी अस्पतालों और कॉस्मेटिक सर्जरी केंद्रों में कुछ युवा गालों पर डिंपल बनवाने को लेकर चिकित्सकों से सलाह लेते हैं। विशेषज्ञ इसे कॉस्मेटिक प्रक्रिया मानते हुए पहले उचित परामर्श की जरूरत बताते हैं।
एम्स से निजी अस्पतालों तक पहुंच रहे मरीज
पटना में कॉस्मेटिक और रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी की सुविधाएं सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में उपलब्ध हैं।
एम्स में नाक की संरचना में सुधार से जुड़े मरीज चिकित्सकीय परामर्श के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं निजी अस्पतालों में डिंपल के अलावा चेहरे से जुड़ी अन्य कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं के लिए भी लोग जानकारी ले रहे हैं।
सोशल मीडिया से बदल रही पसंद
चिकित्सकों का कहना है कि सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो आधारित कंटेंट ने चेहरे की बनावट को लेकर लोगों की अपेक्षाओं को प्रभावित किया है।
फिल्टर, सेलिब्रिटी लुक और कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं से जुड़े कंटेंट को देखकर कुछ लोग चेहरे में बदलाव की इच्छा लेकर विशेषज्ञों के पास पहुंचते हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि इंटरनेट पर दिखने वाला हर परिणाम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हासिल करना संभव नहीं होता।
कॉस्मेटिक सर्जरी से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूरी
बिहार-झारखंड प्लास्टिक सर्जन एसोसिएशन के सचिव डा. प्रणव कुमार के अनुसार कॉस्मेटिक सर्जरी के मामलों में धीरे-धीरे वृद्धि देखी जा रही है।
विशेषज्ञों के अनुसार सर्जरी से पहले उम्र, चेहरे की संरचना, स्वास्थ्य और अपेक्षाओं का चिकित्सकीय मूल्यांकन जरूरी है।
केवल सोशल मीडिया ट्रेंड या किसी तस्वीर से प्रभावित होकर फैसला लेने के बजाय योग्य विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए।