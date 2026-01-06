PMCH की तर्ज पर विकसित होगा NMCH, 250 सीट का बनेगा कॉलेज भवन; डॉक्टर-कर्मी आवास भी बनेगा

अहमद रजा हाशमी, पटना सिटी। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तरह अब नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार जल्द ही पहल करने वाली है। एनएमसीएच से लगभग तीन किलोमीटर दूर कुम्हरार रोड स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज को अगमकुआं स्थित अस्पताल परिसर में स्थानांतरित किए जाने की योजना पर काम होगा।

एमबीबीएस की 250 सीटों की क्षमता के अनुकूल कॉलेज के नये भवन का निर्माण होगा। सभी विभागों के लिए अलग-अलग कमरे, स्मार्ट लेक्चर हाल, सभागार, पोस्टमार्टम कक्ष से लेकर सभी सुविधाओं से सुसज्जित कालेज भवन बनाने की योजना है। अस्पताल से कॉलेज दूर होने के कारण शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समय समय पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की निरीक्षण के लिए आने वाली टीम कॉलेज और अस्पताल के एक साथ नहीं होने पर आपत्ति जताती रही है।

एनएमसीएच की प्राचार्या डॉ. प्रो. उषा कुमारी ने बताया कि अधीक्षक डा. प्रो. रश्मि प्रसाद के साथ मिल कर उन्होंने अस्पताल परिसर में नये भवन का निर्माण कर कालेज शिफ्ट करने का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को भेजा है। बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के अधिकारी इस दिशा में आगे की कार्रवाई में जुटे हैं।

अस्पताल के अंदर की सड़क के पश्चिमी भूखंड पर कॉलेज भवन का निर्माण होना प्रस्तावित है। प्राचार्य ने बताया कि एमबीबीएस की सीट 150 से बढ़ा कर 200 किए जाने की दिशा में प्रयास करने संबंधित पत्र स्वास्थ्य विभाग को लिखा गया है। भविष्य को देखते हुए 250 सीटों की क्षमता के अनुकूल कालेज भवन बनाया जाना प्रस्तावित है।

एमबीबीएस के 600 और पीजी के 300 विद्यार्थी नामांकित प्राचार्य ने बताया कि एनएमसीएच में एमबीबीएस की 150 सीटों पर वर्तमान में नामांकन हो रहा है। चार शैक्षणिक सत्र के लगभग 600 छात्र-छात्राएं एक साथ कालेज में होते हैं। बीस विभागों में स्वीकृति पीजी के 105 विद्यार्थी नामांकित हैं। इसके तीन शैक्षणिक सत्र में एक तीन सौ से अधिक विद्यार्थी होते हैं। इन विद्यार्थियों के लिए अस्पताल परिसर में छात्र और छात्रा का अलग-अलग छात्रावास नया बना है।

इसी के समीप कॉलेज का भवन बन जाने से पठन-पाठन और सुविधाजनक हो जाएगा। इंटर्न के विद्यार्थियों को तीन किलोमीटर दूर कालेज और अस्पताल आने-जाने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें बढ़ कर 150 होने के बाद यहां शैक्षणिक व्यवस्था कम पड़ गयी है। चार लेक्चर हाल में विद्यार्थियों को बैठने में परेशानी होती है। आंतरिक परीक्षा के समय यह परेशानी गंभीर हो जाती है।