ए खड़ा हो न भाई; तेजस्वी यादव पर नजर पड़ते ही क्यों बोल पड़े सीएम नीतीश कुमार, सदन में गूंजे ठहाके
Bihar News: बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष Tejashwi Yadav को अचानक 'ए खड़ा हो न भाई' कह दिया, जिससे सदन में हंसी की लहर दौड़ गई। यह घटना विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद हुई।
डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव में तल्ख संवाद, आरोप-प्रत्यारोप से इतर विधानसभा का नजारा इन दिनों सौहार्द्रपूर्ण और हल्का-फुल्का दिख रहा है।
सदस्यों की वेशभूषा से लेकर शपथ ग्रहण तक चर्चा में है। इस क्रम में मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंसी-ठिठोली होती दिखी। खासकर अध्यक्ष के चुनाव के समय सीएम नीतीश कुमार का अंदाज चर्चा में रहा।
पूरे सदन के लोग करें अभिनंदन
डाॅ. प्रेम कुमार के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री उन्हें शुभकामना दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा-नवनिर्वाचित अध्यक्ष को मैं बधाई देता हूं। ये खुशी की बात है।
पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। सभी दल के नेताओं और सदस्यों को अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। सभी सदस्यों को भी बधाई। प्रेम कुमार शुरू से मंत्री के रूप में अच्छा काम करते रहे हैं। उनका बड़ा अनुभव है।
अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा- मैं तो सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि एक बार खड़ा होके सब इनको प्रणाम करे। सभी खड़े हो गए, इसी क्रम में उनकी नजर तेजस्वी यादव पर पड़ी।
उन्होंने अभिभावक वाले अंदाज में मीठी झिड़की देते तेजस्वी यादव को कहा-ऐ खड़ा हो न भाई। इसके बाद तो सदन में ठहाके गूंज उठे।
तेजस्वी ने कहा- विपक्ष पर दें विशेष ध्यान
अध्यक्ष चुनाव के बाद अपने संबोधन में तेजस्वी यादव ने डॉ. प्रेम कुमार को शुभकामनाएं दीं। उनसे आग्रह भी किया। कहा-विपक्ष केवल आईना दिखाने के लिए होता है। यहां किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है।
बिहार के हक अधिकार के लिए यहां आए हैं। इसलिए विशेष ध्यान सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि सरकार को सही रास्ते पर लेके चलें। मुख्यमंत्री स्वस्थ रहें और बिहार को आगे ले के चलें।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव दोनों अध्यक्ष को उनके आसन तक लेकर पहुंचे। सदन में इस दौरान भारत माता के जयकारे भी खूब गूंजे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।