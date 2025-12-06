राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्‍यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा है कि 20 वर्षों के कार्यकाल के बाद विधानसभा चुनाव में मिला ऐतिहासिक जनादेश वैश्विक स्तर पर असाधारण उपलब्धि है।

यह CM नीतीश कुमार के प्रति जनता के अगाध विश्वास का दर्शाता है। संगठन की बारीक रणनीति और कार्यकर्ताओं के मेहनत की देन है। आने वाले दिनों में जदयू संगठन और मजबूत होगा। सदस्य संख्या के मामले में भी हम आगे रहेंगे।

वे शनिवार को जदयू कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल मौसम के कारण हेलिकाप्टर न उड़ पाने की स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना किसी हिचक के रोड शो किया।

अंतर्राष्‍ट्रीय संस्‍थाएं कर रहीं सराहना यह उनके अद्भुत कार्य-ऊर्जा और मजबूत इच्छाशक्ति का प्रमाण है। कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस उपलब्धि की अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी सराहना कर रही हैं। नीतीश कुमार ने विकास की मजबूत आधारशिला रखी है।

अगले पांच वर्षों में बिहार निश्चित रूप से देश के शीर्ष दस राज्य की श्रेणी में शामिल होगा। एनडीए सरकार जनता के भरोसे पर पूरी निष्ठा के साथ खरी उतरेगी। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि जदयू के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठाने वालों को जनता ने करारा जवाब देदिया है। नीतीश कुमार बिहार के विकास के शिल्पकार हैं। उसी प्रकार जदयू काप्रत्येक कार्यकर्ता इस ऐतिहासिक विजय के शिल्पकार हैं।