'देश मांगे नीतीश' बिहार CM के स्वागत में मुंबई में लगे पोस्टर, शरद-उद्धव से मिलने के लिए 'सुशासन बाबू' रवाना

ऑनलाइन डेस्क, पटना। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना विपक्षी एकता का मिशन और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार की सुबह शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलने मुंबई रवाना हो गए।

जानकारी के अनुसार, नीतीश कुमार विपक्षी एकता का संदेश लेकर मुंबई गए हैं। उनके साथ उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेशचंद्र ठाकुर और सहकारिता मंत्री संजय कुमार झा भी मुंबई रवाना हुए हैं।

वहीं, मुंबई में जदयू की ओर से नीतीश कुमार का जोरदार स्वागत करने की तैयारी है। मुंबई में जगह-जगह 'देश मांगे नीतीश' के पोस्टर नजर आ रहे हैं। इन पोस्टर पर नीतीश कुमार के सहर्ष स्वागत की बात लिखी है।

#WATCH | Mumbai: Hoardings welcoming JD(U) leader & Bihar CM Nitish Kumar and Dy CM Tejashwi Yadav put up as the duo will be meeting Uddhav Thackeray today pic.twitter.com/ONOxzHSo4g