मंत्री की तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल पहुंचे नीतीश कुमार; मेदांता में भगवान सिंह कुशवाहा का जाना हाल

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार ने रविवार को राजधानी स्थित मेदांता अस्पताल पहुंचकर योजना एवं विकास मंत्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा से मुलाकात की।

अचानक अस्वस्थ होने के कारण अस्पताल में भर्ती श्री कुशवाहा के स्वास्थ्य की उन्होंने जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

नीतीश कुमार ने चिकित्सकों से भी श्रीभगवान सिंह कुशवाहा के स्वास्थ्य, चल रहे उपचार एवं चिकित्सा व्यवस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

इस दौरान चिकित्सों ने श्री कुशवाहा के स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें 20 दिनों तक पूर्ण विश्राम में रहने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार ने चिकित्सकों को उनके बेहतर इलाज एवं समुचित देखभाल के निर्देश दिए।

बैकटपुर श‍िव मंदि‍र में की आराधना

इससे पूर्व उन्‍होंने फतुहा के बैकटपुर प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। आस्था के साथ भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा-अर्चना की।

इस दौरान उन्होंने मंदिर में वैदिक विधि-विधान एवं मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का पूजन कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

नीतीश कुमार ने भगवान गौरीशंकर से बिहार में निरंतर विकास, अमन-चैन और खुशहाली बनाए रखने तथा राज्य के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुख-समृद्धि की प्रार्थना की।

उन्‍होंने कहा कि धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थलों से लोगों को आस्था, ऊर्जा और सकारात्मकता की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने बिहार के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

इस मौके पर विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उप-नेता सह पार्टी कोषाध्यक्ष ललन कुमार सर्राफ एवं मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी सहित पार्टी के कई नेतागण एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मेदांता पहुंच मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा के स्वास्थ्य की जानकारी ली