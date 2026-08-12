नीतीश कुमार की JDU सांसदों को नसीहत, संसद में बिहार के हितों और जनसरोकारों को प्रभावी ढंग से उठाएं

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार ने अपने दल के सांसदों से आग्रह किया है कि वे संसद के दोनों सदनों में बिहार के हितों और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएं।

वे बुधवार को अपने दिल्ली स्थित आवास पर जदयू के सांसदों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी के सांसद जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करें। उन्होंने सांसदों के साथ बिहार के विकास, जनहित से जुड़े विषयों एवं समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा, सांसद दिलेश्वर कामैत, देवेश चंद्र ठाकुर, कौशलेंद्र कुमार, डॉ आलोक सुमन, सुनील कुमार, विजयलक्ष्मी देवी, रामप्रीत मंडल के साथ विधान परिषद् में पार्टी के उप-नेता सह पार्टी कोषाध्यक्ष ललन कुमार सर्राफ भी उपस्थित थे।

नीतीश शासन के 20 साल में महिलाओं के आर्थिक विकास का बना रिकॉर्ड जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की महिलाओं के लिए जितना काम किया है, वह रिकॉर्ड है।



राज्यसभा में बुधवार को ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026’पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए पिछले 20 वर्षों में जितना काम हुआ है, उससे पहले के शायद दो हजार वर्षों में नहीं हुआ था।

नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में सहकारिता के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। आज राज्य में 'सुधा' दूध और 'जीविका' आदि की गतिविधियों के साथ करोड़ों महिलाएं जुड़ी हुई हैं। बिहार की ज्यादातर चीनी मिलें कांग्रेस के राज में बंद हो गई थीं। पिछले साल चुनाव के समय बिहार गए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि राज्य में एनडीए की सरकार बनने पर अगले पांच वर्षों में बंद चीनी मिलों को सहकारिता के माध्यम से खोला जाएगा।

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रैयाम (दरभंगा) और सकरी (मधुबनी) की बंद चीनी मिलों को इंडियन पोटाश लिमिटेड के माध्यम से खोला जा रहा है। उन्होंने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026’ सहकारिता के क्षेत्र को नई मजबूती देगा।