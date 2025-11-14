'आप सबके सहयोग से...', NDA को मिली सीटों से नीतीश गदगद, 4 नेताओं को कहा- धन्यवाद

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम सामने आ रहे हैं। पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। बंपर जीत पर सीएम नीतीश कुमार का पहला रिएक्शन सामने आया है।

नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा- बिहार विधानसभा चुनाव-2025 में राज्यवासियों ने हमें भारी बहुमत देकर हमारी सरकार के प्रति विश्वास जताया है। इसके लिए राज्य के सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा नमन, हृदय से आभार एवं धन्यवाद।



उन्होंने आगे लिखा- आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनसे मिले सहयोग के लिए उनका नमन करते हुए हृदय से आभार एवं धन्यवाद। एनडीए गठबंधन ने इस चुनाव में पूरी एकजुटता दिखाते हुए भारी बहुमत हासिल किया है। इस भारी जीत के लिए एनडीए गठबंधन के सभी साथियों- चिराग पासवान, जीतन राम मांझी एवं उपेन्द्र कुशवाहा को भी धन्यवाद एवं आभार।



उन्होंने आगे लिखा- आप सबके सहयोग से बिहार और आगे बढ़ेगा तथा बिहार देश के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा।