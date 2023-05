नीतीश की पहल से विपक्ष ने मिलाया हाथ से हाथ, JDU-RJD समेत 19 दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का किया बायकॉट

पटना, जागरण डिजिटल डेस्क। केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित सेंट्रल विस्टा प्रोज्क्ट (Central vista inauguration) का इंतजार खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को देश के नए संसद भवन (New Parliament Building) का उद्घाटन करेंगे। हालांकि, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में दिल्ली से शुरू हुई बहस बिहार तक आ पहुंची है।

नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (JDU) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का एलान कर दिया है। इसी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार की विपक्ष को एकजुट करने का सपना भी साकार होता दिख रहा है।

पिछले साल भाजपा से अलग होने के बाद नीतीश कुमार लगातार केंद्र के खिलाफ मुहिम चलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को मजबूत करने की कवायद में लगे हैं। बुधवार को इसकी पहली झलक भी देखने को मिल गई।

बुधवार को देशभर के 19 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार का एलान करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें जदयू और राजद के अलावा कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट, डीएमके, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरला कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, तृणमूल कांग्रेस समेत कई पार्टियां शामिल हैं। इसमें लिखा गया-

When the soul of democracy has been sucked out from the Parliament, we find no value in a new building.

जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से ही बाहर निकाल दिया गया है, ऐसे में नए भवन की कोई अहमियत नहीं है।