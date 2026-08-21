डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्‍यसभा सदस्‍य नीतीश कुमार का संगीत प्रेम एक बार फिर सामने आया।

जदयू नेता श्याम रजक की पत्नी की पुण्यतिथि पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में नीतीश कुमार जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के साथ पहुंचे।

कार्यक्रम के दौरान वह प्रसिद्ध लोकगायक भरत शर्मा व्यास के लोकगीतों को बेहद तल्लीनता से सुनते नजर आए। मंच पर भरत शर्मा व्यास ने अपने चर्चित गीत ‘अंगना दुआर सगरी महल अटरिया, तोरा बिन नीक नाहीं लागे रे सांवरिया’ की प्रस्तुति दी।

गीत में निर्गुण और वियोग का भाव देखने को मिलता है। नीतीश कुमार पूरे समय गीत को ध्यानपूर्वक सुनते रहे। कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार श्याम रजक और संजय कुमार झा के साथ बैठे थे। लोकगीत पर बजाई तालियां लोकगायक की प्रस्तुति के दौरान वह दोनों नेताओं से बीच-बीच में चर्चा भी करते रहे। गीत की पंक्तियों पर उन्होंने तालियां बजाकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनके हाव-भाव से साफ नजर आया कि वह लोकगीत की प्रस्तुति का आनंद ले रहे थे। बिहार की लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में नीतीश कुमार की रुचि पहले भी सामने आती रही है। इस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी और लोकगीत सुनने का अंदाज एक बार फिर उनके संगीत प्रेम की झलक दिखाता नजर आया। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी सक्रिय मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी नीतीश कुमार राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय नजर आ रहे हैं। वह लगातार जदयू कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इ सके अलावा सामाजिक कार्यक्रमों में भी उनकी उपस्थिति देखने को मिल रही है। पिछले दिनों उनकी महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना करते हुए तस्वीर सामने आई थी। इसके बाद उन्होंने राजधानी के एक अस्पताल में इलाजरत मंत्री का हालचाल लिया था।