सोनिया गांधी की टिप्पणी पर भड़के नेता, बोले- नीतीश कुमार किसी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं

राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में सोनिया गांधी की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर की गई कथित टिप्पणी पर बिहार की सियासत गरमा गई है। एक नेता ने इस टिप्पणी पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि नीतीश कुमार किसी के सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को प्यार से ‘विकास पुरुष’ कहती है।

‘20 साल में बदली बिहार की तस्वीर’ बयान में कहा गया कि नीतीश कुमार ने करीब 20 साल के शासनकाल में बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। उनके मुताबिक, राज्य में विकास के कई काम हुए हैं और नीतीश कुमार की पहचान विकास पुरुष के तौर पर बनी है।

लोकतंत्र को लेकर कांग्रेस पर निशाना INDI गठबंधन की बैठक के बाद लोकतंत्र बचाने की बात किए जाने पर भी सवाल उठाया गया। बयान में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा गया कि जिस पार्टी के शासनकाल में आपातकाल लगाया गया, वही आज लोकतंत्र की बात कर रही है। इसे बयान में हास्यास्पद बताया गया।

‘विकसित भारत की ओर बढ़ रहा देश’ बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया गया। कहा गया कि मोदी सरकार ने देश में लोकतंत्र को मजबूत किया है और भारत अब विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है।