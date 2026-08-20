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Bihar Politics: नीतीश कुमार से अनंत सिंह की मुलाकात के क्या हैं मायने? एक तस्वीर से तेज हुईं सियासी अटकलें

By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
Updated: Thu, 20 Aug 2026 04:05 PM (GMT+05:30)

मोकामा विधायक अनंत सिंह ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिससे बिहार की राजनीति में नई चर्चा छिड़ गई है। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में इसके अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं और अटकलें तेज हो गई हैं।

HighLights

  1. मोकामा विधायक अनंत सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की।

  2. मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में अटकलें तेज हुईं।

  3. दोनों नेताओं के बीच बातचीत की तस्वीर सामने आई।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में एक तस्वीर ने नई चर्चा छेड़ दी है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने पटना में नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बातचीत की तस्वीर सामने आने के बाद सियासी गलियारों में इसके अलग-अलग मायने निकाले जाने लगे हैं।

तस्वीर में दिखी सहज बातचीत

सामने आई तस्वीर में अनंत सिंह और नीतीश कुमार बातचीत करते नजर आ रहे हैं। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच क्या चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

यही वजह है कि अब राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात के उद्देश्य को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया है।

पहले भी नीतीश कुमार की तारीफ कर चुके हैं मोकामा विधायक

अनंत सिंह कई मौकों पर नीतीश कुमार के कामकाज और उनकी कार्यशैली की सराहना कर चुके हैं।

ऐसे में दोनों नेताओं की इस ताजा मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार भेंट से आगे जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

बदलते सियासी समीकरणों के बीच मुलाकात ने बढ़ाया सस्पेंस

बिहार में लगातार बदलते राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच यह मुलाकात खास मानी जा रही है। एक तरफ दोनों नेताओं की बातचीत की तस्वीर सामने आई, वहीं दूसरी तरफ इसके पीछे किसी संभावित राजनीतिक संदेश को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं।

एक तस्वीर और कई सवाल

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार और अनंत सिंह के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई।

मुलाकात का पूरा विवरण सामने आने तक राजनीतिक कयास जारी रहेंगे। लेकिन इतना तय है कि दोनों नेताओं की यह तस्वीर बिहार की सियासत में नई चर्चा का विषय जरूर बन गई है।