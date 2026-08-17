देवघर में निशांत ने पहले चढ़ाया बाबा को जल, फिर खरीदी लहठी; सियासी सवाल पूछते ही मुस्कुराए… आखिर क्यों साध ली चुप्पी?

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार रविवार को देवघर पहुंचे। उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की और बाबा का आशीर्वाद लिया। मंदिर में संकल्प करने के बाद उन्होंने अरघा के माध्यम से बाबा बैद्यनाथ पर जल अर्पित किया।

पूजा के दौरान उन्होंने बिहार और पूरे देश की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर में पूजा के बाद उनका अंदाज कुछ अलग नजर आया। पूजा के बाद पहुंच गए लहठी की दुकान बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के बाद निशांत कुमार मंदिर से बाहर निकले और पास की गली में स्थित चूड़ी-लहठी की एक दुकान पर पहुंच गए। यहां उन्होंने अपनी चाची, मौसी समेत परिवार की अन्य महिलाओं के लिए लहठी की खरीदारी की। स्वास्थ्य मंत्री को अचानक दुकान पर देखकर आसपास मौजूद लोगों की नजरें भी उनकी ओर टिक गईं। बोले- बाबा का दर्शन रहा सुखद अनुभव लहठी की खरीदारी के दौरान उन्होंने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन का अनुभव भी साझा किया। उन्होंने कहा कि बाबा का दर्शन और जलार्पण उनके लिए सुखद अनुभूति रही। उन्होंने बाबा से बिहार और पूरे देश की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। साथ ही अपने पिता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी बाबा से प्रार्थना करने की बात कही। सियासी सवाल आया तो मुस्कुराकर चुप हो गए देवघर दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री से बिहार की राजनीति से जुड़े सवाल भी पूछे गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधि स्थल बनाए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा पर सवाल हुआ तो निशांत कुमार सिर्फ मुस्कुराते रहे। उन्होंने इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।