टेरर फंडिंग मामले में अभिनव के खिलाफ चार्जशीट दायर, 22 साल का आरोपी मगध में दहशत फैलाने की रच रहा था साजिश

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को रांची के विशेष कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। अभिनव बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला है। इस मामले में नक्सली संगठन से जुड़े चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें नक्सली तरुण कुमार और प्रद्युमन शर्मा के विरुद्ध इसी साल जनवरी में चार्जशीट दायर की गई थी। वहीं तीन पहले गिरफ्तार आनंदी पासवान के खिलाफ अभी जांच जारी है।

टेरर फंडिंग केस में एनआइए ने औरंगाबाद के अभिनव पर की चार्जशीट

राज्य ब्यूरो, पटना : मगध जोन में फिर से नक्सली संगठन को पुनर्जीवित करने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किए गए सीपीआई (माओवादी) कैडर अभिनव उर्फ गौरव उर्फ बिट्टू के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को चार्जशीट दाखिल की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को रांची के विशेष कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। अभिनव बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला है। इस मामले में नक्सली संगठन से जुड़े चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें नक्सली तरुण कुमार और प्रद्युमन शर्मा के विरुद्ध इसी साल जनवरी में चार्जशीट दायर की गई थी। वहीं, तीन पहले गिरफ्तार आनंदी पासवान के खिलाफ अभी जांच जारी है। एनआईए की अब तक की जांच के अनुसार, प्रद्युमन शर्मा के साथ मिलकर अभिनव व अन्य दोनों आरोपी नक्सली संगठन के लिए राशि की वसूली करते थे। इसके लिए ठेकेदारों से लेवी भी वसूली जाती थी। इसके अलावा सीपीआई (माओवादी) के कैडर प्रशिक्षण में भी इनकी भूमिका सामने आई है। औरंगाबाद का अभिनव महज 22 साल का है। बिहार और झारखंड के माओवादियों के बीच वह लगातार सक्रिय था और सूचनाओं का आदान-प्रदान कर रहा था। फिर से पांव पसार रहे नक्सली मालूम हो कि एनआईए की टेरर फंडिंग मामले की जांच में यह बात सामने आ चुकी है कि मगध जोन में नक्सली फिर से पांव पसारने की बड़ी साजिश रच रहे थे। नक्सलियों को ट्रेनिंग देने और हथियार खरीदने के लिए फंडिंग की जा रही थी। इसके लिए माओवादी विभिन्न जेलों में बंद नक्सलियों और अन्य अपराधियों के संपर्क में भी थे।

