Bihar News: AK-47 केस में एक्शन! फरार आरोपी भैरव त्रिपाठी गिरफ्तार, नगालैंड से हथियार लाने की साजिश का आरोप

राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने AK-47 राइफल बरामदगी मामले में फरार चल रहे आरोपी भैरव त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। उसे बुधवार, 19 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। भैरव मुजफ्फरपुर के साहेबगंज का रहने वाला बताया गया है।

नागालैंड से बिहार हथियार लाने की साजिश का आरोप NIA के अनुसार, भैरव त्रिपाठी ने अन्य आरोपितों के साथ मिलकर नगालैंड से प्रतिबंधित हथियार बिहार लाने की साजिश रची थी। एजेंसी के मुताबिक, इन हथियारों का इस्तेमाल सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जाने की आशंका थी। मुर्गटिया पुल के पास मिली थी AK-47, गोलियां भी बरामद मामला मुजफ्फरपुर के फकुली थाना कांड संख्या 19/2024 से जुड़ा है। 7 मई 2024 को फकुली थाना पुलिस ने मुर्गटिया पुल के पास एक AK-47 राइफल बरामद की थी। इसके साथ लेंस और जिंदा गोलियां भी मिली थीं।

पहले ही चार आरोपितों पर दाखिल हो चुका आरोपपत्र इस मामले में NIA अब तक तीन पूरक आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। पहला आरोपपत्र 8 मई 2025 को विकास कुमार, सत्यम कुमार, देवमणि राय और अहमद अंसारी के खिलाफ दाखिल किया गया था।

2026 में दो और आरोपितों पर कार्रवाई, जांच का दायरा बढ़ा इसके बाद 20 फरवरी 2026 को मंजूर खान के खिलाफ दूसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया। वहीं 15 अप्रैल 2026 को कुंदन कुमार उर्फ कुंदन भगत के खिलाफ तीसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया।