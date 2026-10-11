नेपाल में फिर आई भीषण बाढ़, गंडक नदी के जलस्तर पर रखी जा रही नजर; बिहार में अलर्ट 

राज्य ब्यूरो, पटना। नेपाल में हुए भूस्खलन के बाद गंडक में अधिक पानी की आशंका को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है।

वाल्मीकिनगर बराज पर गंडक में हो रहे जलस्राव की लगातार निगरानी की जा रही है। गंडक से सटे इलाकों के लोगों को विशेष सतर्कता में रहने का निर्देश दिया है।

हालांकि विभाग का दावा है कि बिहार से 200 किलोमीटर दूर भू-स्खलन होने के कारण यहां कोई असर नहीं होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बिहार एवं उत्तरप्रदेश को विशेष सतर्कता बरतने को कहा है।

केंद्र की ओर से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार बाढ़ का पानी बिहार में गंडक नदी से होकर गुजरेगा। हालांकि, भारतीय सीमा तक पहुंचने के दौरान इसकी तीव्रता काफी कम होने का अनुमान है।

बिहार में इसका असर बहुत सीमित रहेगा। यह अनुमान जलस्तर संबंधी उपलब्ध संकेतों पर आधारित है। इसलिए स्थानीय अधिकारियों को स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 15,000 क्यूसेक की वृद्धि होकर स्थिति पूर्ववत हो जाएगी।