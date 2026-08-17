बिहार NEET-UG स्कैम: डमी कैंडिडेट बिठाने वालों की तलाश तेज, ईओयू ने एनटीए से मांगी जानकारी

राज्य ब्यूरो, पटना। इस साल मई में आयोजित नीट-यूजी और फिर जून में ली गई री-नीट यूजी में अपनी जगह स्कॉलर बिठाकर परीक्षा दिलवाने वाले परीक्षार्थियों की तलाश तेज हो गई है।

इस मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने ऐसे 17 परीक्षार्थियों को चिह्नित किया है, जिसको लेकर एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) को पत्र लिखा गया है।

ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि अभी स्कॉलर बिठाने वाले 17 नीट परीक्षार्थियों के पता समेत अन्य विस्तृत जानकारियां एनटीए से मांगी गई है। यह संख्या अभी और बढ़ेगी।

ईओयू को कई अन्य परीक्षार्थियों के भी रोल कोड मिले हैं, जिनका सत्यापन कराया जा रहा है। इस मामले में गिरफ्तार किए डॉ. रविशंकर, डॉ. उज्ज्वल और अश्विनी कुमार से भी ईओयू पूछताछ करेगी। इन तीनों को रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

दरअसल, ईओयू को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किए गए अश्विनी के ठिकानों से छापामारी में नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड, अंकपत्र, मूल प्रमाण-पत्र, टीसी बरामद हुए हैं। इसके आधार पर भी गिरोह से जुड़े परीक्षार्थियों की पहचान कर उनका सत्यापन कराया जा रहा है।

जिन-जिन लोगों के एडमिट कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, जाति तथा आय प्रमाण पत्र तथा ब्लैंक चेक ईओयू को छापामारी के दौरान मिले हैं, उन सभी को नोटिस देकर पूछताछ के लिए ईओयू कार्यालय बुलाया जा रहा है। इसके अलावा परीक्षार्थियों के मददगार स्कॉलर की भी तलाश की जा रही है।