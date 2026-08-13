अगले साल NEET में भी धांधली की तैयारी! ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में लगाया पैसा, जांच में खुला बड़ा राज

राज्य ब्यूरो, पटना। इस साल की नीट परीक्षा में धांधली के आरोप में गिरफ्तार डा. रविशंकर और डा. उज्ज्वल ने अगले साल होने वाली नीट में भी कथित धांधली की तैयारी कर रखी थी। केंद्र सरकार की 2027 से नीट को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में कराने की योजना को देखते हुए डा. रविशंकर ने पटना के एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में निवेश किया था।

ईओयू की पूछताछ में उसने परीक्षा में गड़बड़ी की पूर्व तैयारी के लिए इनोवेशन ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में निवेश और एकरारनामा करने की जानकारी दी है। 2027 की NEET पर नजर, पहले ही ऑनलाइन सेंटर में निवेश ईओयू के अनुसार, डा. रविशंकर वर्ष 2022 के बाद से नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की सेटिंग कर उन्हें पास कराने का काम करता था। जांच में यह भी सामने आया है कि उसने 2012 में 12वीं की परीक्षा पास की थी और करीब दस साल बाद 2022 में नीट पास कर पावापुरी स्थित महावीर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज में दाखिला लिया। इस पहलू की भी ईओयू जांच कर रही है।

AKU की MBBS परीक्षाओं में भी सेटिंग के मिले प्रमाण जांच एजेंसी को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित एमबीबीएस परीक्षाओं में भी सेटिंग किए जाने के प्रमाण मिले हैं। गिरोह से जुड़े कई अन्य सदस्यों की पहचान हो चुकी है। इनमें मेडिकल, नर्सिंग और डेंटल कालेजों के छात्र, विभिन्न जिलों के बायोमीट्रिक मैनपावर सप्लायर व वेंडर तथा फर्जी आधार और अन्य प्रमाणपत्र तैयार करने वाले लोग शामिल हैं। इनकी भूमिका की जांच की जा रही है।

हवलदार अनुदेशक परीक्षा में भी धांधली का आरोप ईओयू के अनुसार, डा. रविशंकर ने 29 जुलाई को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की हवलदार अनुदेशक परीक्षा में भी बायोमीट्रिक वेंडरों की मदद से धांधली कराई। इसके अलावा री-नीट यूजी 2024 के सफल अभ्यर्थियों को मेडिकल कालेजों में काउंसलिंग के लिए फर्जी जाति, दिव्यांगता और आय प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने का भी आरोप है। इसके बदले अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूले जाने की बात सामने आई है।

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