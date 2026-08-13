अगले साल NEET में भी धांधली की तैयारी! ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में लगाया पैसा, जांच में खुला बड़ा राज
नीट धांधली के आरोपी डॉ. रविशंकर ने 2027 की नीट परीक्षा में भी गड़बड़ी की तैयारी कर रखी थी, जिसके लिए उसने पटना में एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में निवेश ...और पढ़ें
HighLights
डॉ. रविशंकर ने 2027 की नीट धांधली की तैयारी की।
पटना के ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में किया था निवेश।
कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी धांधली का आरोप।
राज्य ब्यूरो, पटना। इस साल की नीट परीक्षा में धांधली के आरोप में गिरफ्तार डा. रविशंकर और डा. उज्ज्वल ने अगले साल होने वाली नीट में भी कथित धांधली की तैयारी कर रखी थी। केंद्र सरकार की 2027 से नीट को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में कराने की योजना को देखते हुए डा. रविशंकर ने पटना के एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में निवेश किया था।
ईओयू की पूछताछ में उसने परीक्षा में गड़बड़ी की पूर्व तैयारी के लिए इनोवेशन ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में निवेश और एकरारनामा करने की जानकारी दी है।
2027 की NEET पर नजर, पहले ही ऑनलाइन सेंटर में निवेश
ईओयू के अनुसार, डा. रविशंकर वर्ष 2022 के बाद से नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की सेटिंग कर उन्हें पास कराने का काम करता था।
जांच में यह भी सामने आया है कि उसने 2012 में 12वीं की परीक्षा पास की थी और करीब दस साल बाद 2022 में नीट पास कर पावापुरी स्थित महावीर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज में दाखिला लिया। इस पहलू की भी ईओयू जांच कर रही है।
AKU की MBBS परीक्षाओं में भी सेटिंग के मिले प्रमाण
जांच एजेंसी को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित एमबीबीएस परीक्षाओं में भी सेटिंग किए जाने के प्रमाण मिले हैं।
गिरोह से जुड़े कई अन्य सदस्यों की पहचान हो चुकी है। इनमें मेडिकल, नर्सिंग और डेंटल कालेजों के छात्र, विभिन्न जिलों के बायोमीट्रिक मैनपावर सप्लायर व वेंडर तथा फर्जी आधार और अन्य प्रमाणपत्र तैयार करने वाले लोग शामिल हैं। इनकी भूमिका की जांच की जा रही है।
हवलदार अनुदेशक परीक्षा में भी धांधली का आरोप
ईओयू के अनुसार, डा. रविशंकर ने 29 जुलाई को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की हवलदार अनुदेशक परीक्षा में भी बायोमीट्रिक वेंडरों की मदद से धांधली कराई।
इसके अलावा री-नीट यूजी 2024 के सफल अभ्यर्थियों को मेडिकल कालेजों में काउंसलिंग के लिए फर्जी जाति, दिव्यांगता और आय प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने का भी आरोप है। इसके बदले अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूले जाने की बात सामने आई है।
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गिरफ्तारी से बचने की राहत का दुरुपयोग करने का आरोप
ईओयू के मुताबिक, डा. रविशंकर ने एकेयू की एमबीबीएस अनुपूरक परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यायालय से गिरफ्तारी पर रोक का आदेश प्राप्त किया था।
जांच एजेंसी का आरोप है कि इस राहत का इस्तेमाल अन्य परीक्षाओं में धांधली कराने के लिए किया गया। अब इस आदेश को निरस्त कराने की कार्रवाई की जा रही है।
पत्नी भी री-नीट धांधली मामले में आरोपित
डा. रविशंकर रेलवे ग्रुप-डी परीक्षा में भी धांधली के आरोपित हैं। इस मामले में राजस्थान के ढोलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज है और वह फिलहाल जमानत पर है।
उसकी पत्नी मधु प्रिया भी री-नीट में अपने स्थान पर फर्जी अभ्यर्थी बैठाने के आरोप में अभियुक्त है। गर्भवती होने के आधार पर उसकी गिरफ्तारी पर फिलहाल कोर्ट से रोक है।
मोतिहारी और पटना के रहने वाले हैं दोनों आरोपी
डा. उज्ज्वल मूल रूप से मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र के दिलावरपुर का रहने वाला है। वहीं डा. रविशंकर और उसका भाई अश्विनी पटना के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के मकसुदपुर के मूल निवासी हैं।
ईओयू अब गिरोह के अन्य सदस्यों और परीक्षा तंत्र से जुड़े संभावित कनेक्शन की जांच कर रही है।
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